https://ria.ru/20241203/putin-1987042549.html

Путин поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций

Путин поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций - РИА Новости, 03.12.2024

Путин поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций

Президент России Владимир Путин поручил уточнить в законодательстве положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций, соответствующий... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:12

2024-12-03T11:12

2024-12-03T11:12

спорт

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в законодательстве положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных... на уточнение положений, касающихся государственной аккредитации спортивных федераций, в том числе проведения оценки эффективности их деятельности, расширения возможностей по развитию вида спорта в случае отсутствия соответствующей общероссийской и (или) региональной спортивной федерации или приостановления ее деятельности", - говорится в документе.

https://rsport.ria.ru/20241017/putin--1978607347.html

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спорт, россия, владимир путин