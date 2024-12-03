https://ria.ru/20241203/putin-1987042549.html
Путин поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций
Путин поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций - РИА Новости, 03.12.2024
Путин поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций
Президент России Владимир Путин поручил уточнить в законодательстве положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций, соответствующий... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:12
2024-12-03T11:12
2024-12-03T11:12
спорт
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в законодательстве положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных... на уточнение положений, касающихся государственной аккредитации спортивных федераций, в том числе проведения оценки эффективности их деятельности, расширения возможностей по развитию вида спорта в случае отсутствия соответствующей общероссийской и (или) региональной спортивной федерации или приостановления ее деятельности", - говорится в документе.
https://rsport.ria.ru/20241017/putin--1978607347.html
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спорт, россия, владимир путин
Спорт, Россия, Владимир Путин
Путин поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций
Путин поручил уточнить в законе положения о госаккредитации спортивных федераций