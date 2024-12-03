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Путин поручил расширить полномочия Минспорта - РИА Новости, 03.12.2024
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11:06 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987040290.html
Путин поручил расширить полномочия Минспорта
Путин поручил расширить полномочия Минспорта - РИА Новости, 03.12.2024
Путин поручил расширить полномочия Минспорта
Президент России Владимир Путин поручил внести поправки, расширяющие полномочия Минспорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:06
2024-12-03T11:06
россия
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав володин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести поправки, расширяющие полномочия Минспорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной думой ФС РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных:... на совершенствование системы управления в области физической культуры и спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в целях консолидации деятельности субъектов физической культуры и спорта в РФ, предусмотрев в том числе: расширение полномочий Минспорта России, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ и единого порядка представления такими федерациями отчета об их деятельности", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 15 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин поручил расширить полномочия Минспорта

Путин расширил полномочия Минспорта для совершенствования управления в спорте

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести поправки, расширяющие полномочия Минспорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Государственной думой ФС РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных:... на совершенствование системы управления в области физической культуры и спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в целях консолидации деятельности субъектов физической культуры и спорта в РФ, предусмотрев в том числе: расширение полномочий Минспорта России, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ и единого порядка представления такими федерациями отчета об их деятельности", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 15 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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2 декабря, 12:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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