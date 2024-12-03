https://ria.ru/20241203/putin-1986988668.html

Путин во вторник встретится с советником по развитию "Яндекса" Кудриным

Путин во вторник встретится с советником по развитию "Яндекса" Кудриным - РИА Новости, 03.12.2024

Путин во вторник встретится с советником по развитию "Яндекса" Кудриным

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с экс-главой Счетной палаты, советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным, как... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:37

2024-12-03T00:37

2024-12-03T00:47

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россия

алексей кудрин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с экс-главой Счетной палаты, советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным, как сообщил глава государства, они в том числе обсудят работу компании в сфере образования. На встрече Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых 2 декабря речь зашла о взаимодействии технологических компаний с вузами. Путин отметил, что во вторник планирует встретиться с Кудриным, на повестке будет и озвученная тема. Задачи Кудрина в Яндексе Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату. Последняя публичная встреча Путина и Кудрина состоялась 14 июня 2022 года. Менее чем через полгода, в ноябре 2022-го, Кудрин покинул должность руководителя Счетной палаты, а в декабре 2022 года сообщил, что принял предложение о трудоустройстве в "Яндекс", где будет вместе с менеджментом разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Как отмечал Кудрин, одна из его главных задач в компании — "помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди". Не рабовладельческий строй Президент РФ позднее сообщал, что до перехода в "Яндекс" Кудрин "был, конечно, на своем месте", но в России "не рабовладельческий строй", поэтому, когда он захотел перейти на работу в бизнес, его не стали удерживать. Что касается Счетной палаты, то после ухода Кудрина она осталась эффективной, отмечал Путин. Позитивно Путин отзывается и о достижениях "Яндекса". В своих выступлениях президент РФ неоднократно упоминал, что компания занимает лидирующие позиции в различных высокотехнологичных сферах. К примеру, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в ноябре глава государства отмечал, что "Яндекс" весьма успешно работает в области развития суверенного искусственного интеллекта. Президент РФ в 2017 году лично посещал офис "Яндекса" и ознакомился с разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины, образования, бизнеса, транспорта, различными онлайн-сервисами. Тогда же Путину в компании показали действующий прототип беспилотного автомобиля. Российские акционеры получили 100% В феврале нидерландская компания Yandex N.V. объявила о продаже основного бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". В июле 2024 года нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. После этого Кудрин сообщил, что "теперь 100% у российских акционеров", а сам Кудрин остался работать советником в компании.

https://ria.ru/20240209/yandeks-1926390853.html

https://ria.ru/20230912/palata-1895763644.html

https://ria.ru/20241127/robototekhnika-1986105936.html

https://ria.ru/20241017/market-1978489611.html

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Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, алексей кудрин, владимир путин, яндекс