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Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО - РИА Новости, 03.12.2024
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19:35 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/pushkov-1987183366.html
Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО
Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО - РИА Новости, 03.12.2024
Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО
Требования или ультиматумы Киева по вступлению в НАТО не повлияют на позицию США, Вашингтон не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, как члена... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:35
2024-12-03T19:35
в мире
украина
сша
киев
алексей пушков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Требования или ультиматумы Киева по вступлению в НАТО не повлияют на позицию США, Вашингтон не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, как члена альянса, считает российский сенатор Алексей Пушков. Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе, заявил ранее генсек организации Марк Рютте. "Важнейшая причина, по которой США не хотят принимать Украину в НАТО, состоит в нежелании брать на себя обязательства по ее защите, которые они не сумеют выполнить. И все просьбы, требования или ультиматумы Киева на эту позицию вряд ли повлияют", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его мнению, США не хотят впрямую воевать с Россией на территории Украины. А отказ США направить туда американские войска в условиях военного конфликта Украины с Россией означал бы невыполнение Штатами своих обязательств по Вашингтонскому договору о создании НАТО. Что, в свою очередь, вызвало бы цепную реакцию со стороны европейских членов-стран НАТО. "В итоге прием Украины взорвал бы НАТО как альянс, неспособный выполнить свои военные обязательства. Это стало бы мощнейшим ударом по гегемонии США в Европе. Они не хотят этого допустить", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20241203/nato-1987110831.html
https://ria.ru/20241203/peskov-1987061332.html
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в мире, украина, сша, киев, алексей пушков, марк рютте, нато
В мире, Украина, США, Киев, Алексей Пушков, Марк Рютте, НАТО
Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО

Пушков: США не хотят принимать Украину в НАТО, чтобы не воевать с РФ напрямую

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Требования или ультиматумы Киева по вступлению в НАТО не повлияют на позицию США, Вашингтон не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, как члена альянса, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе, заявил ранее генсек организации Марк Рютте.
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"Важнейшая причина, по которой США не хотят принимать Украину в НАТО, состоит в нежелании брать на себя обязательства по ее защите, которые они не сумеют выполнить. И все просьбы, требования или ультиматумы Киева на эту позицию вряд ли повлияют", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его мнению, США не хотят впрямую воевать с Россией на территории Украины. А отказ США направить туда американские войска в условиях военного конфликта Украины с Россией означал бы невыполнение Штатами своих обязательств по Вашингтонскому договору о создании НАТО. Что, в свою очередь, вызвало бы цепную реакцию со стороны европейских членов-стран НАТО.
"В итоге прием Украины взорвал бы НАТО как альянс, неспособный выполнить свои военные обязательства. Это стало бы мощнейшим ударом по гегемонии США в Европе. Они не хотят этого допустить", - заключил Пушков.
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