https://ria.ru/20241203/pushkov-1987183366.html

Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО

Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО - РИА Новости, 03.12.2024

Пушков рассказал, почему Украину не хотят принимать в НАТО

Требования или ультиматумы Киева по вступлению в НАТО не повлияют на позицию США, Вашингтон не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, как члена... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:35

2024-12-03T19:35

2024-12-03T19:35

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Требования или ультиматумы Киева по вступлению в НАТО не повлияют на позицию США, Вашингтон не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, как члена альянса, считает российский сенатор Алексей Пушков. Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе, заявил ранее генсек организации Марк Рютте. "Важнейшая причина, по которой США не хотят принимать Украину в НАТО, состоит в нежелании брать на себя обязательства по ее защите, которые они не сумеют выполнить. И все просьбы, требования или ультиматумы Киева на эту позицию вряд ли повлияют", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его мнению, США не хотят впрямую воевать с Россией на территории Украины. А отказ США направить туда американские войска в условиях военного конфликта Украины с Россией означал бы невыполнение Штатами своих обязательств по Вашингтонскому договору о создании НАТО. Что, в свою очередь, вызвало бы цепную реакцию со стороны европейских членов-стран НАТО. "В итоге прием Украины взорвал бы НАТО как альянс, неспособный выполнить свои военные обязательства. Это стало бы мощнейшим ударом по гегемонии США в Европе. Они не хотят этого допустить", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20241203/nato-1987110831.html

https://ria.ru/20241203/peskov-1987061332.html

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в мире, украина, сша, киев, алексей пушков, марк рютте, нато