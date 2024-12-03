https://ria.ru/20241203/protez-1987147693.html

Цивилева доложила Путину о дефиците протезистов в России

Цивилева доложила Путину о дефиците протезистов в России - РИА Новости, 03.12.2024

Цивилева доложила Путину о дефиците протезистов в России

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила президенту России Владимиру Путину о дефиците протезистов в стране. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:40

2024-12-03T17:40

2024-12-03T17:40

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила президенту России Владимиру Путину о дефиците протезистов в стране. Путин в среду осмотрел в АО "ЦИТО" производство протезов верхних и нижних конечностей. "Есть определенные стандарты. На 1 млн населения необходимо 10 протезистов, у нас их в стране меньше тысячи, то есть это большой дефицит, а с учетом военного времени, с учетом того, что мы еще даем им спортивные протезы, которые требуют регулярного обновления, у нас существует огромный дефицит кадров, особенно в регионах", - рассказала Цивилева Путину в ходе осмотра производства протезов. Заместитель министра обороны РФ отметила, что ведомство намерено решать проблему совместно с Минпросвещения. "Мы сейчас обратились в министерство просвещения для того, чтобы нам в кратчайшие сроки по укороченной программе подготовили таких специалистов на базе существующих медицинских колледжей по всей стране. И они бы проходили как раз практику на ведущих реабилитационных протезных предприятиях, которые у нас в стране существуют, затрагивая субъекты РФ. Поэтому такая программа есть, заказ от министерства обороны именно на подготовку специалистов-протезистов очень большой", - добавил она. Кроме того, Цивилева подчеркнула, что необходимость в протезистах высокого уровня обостряется в связи с ходом боевых действий в зоне СВО. "У нас сейчас само по себе характер введения боевых действий такой, что очень много минно-взрывных ранений. Как раз с ампутациями. 77% - это ампутация нижних конечностей, 17% - ампутация верхних конечностей, 6% - сочетанные ампутации, которые наиболее тяжелые, которые требуют именно такого тонкого подхода и высоких специалистов", - сообщила Цивилева.

https://ria.ru/20241126/rossija-1985745763.html

https://ria.ru/20241119/protezy-1984631757.html

https://ria.ru/20241105/protezy-1981920054.html

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Путин о необходимости создания центров протезирования и реабилитации в регионах страны Путин о необходимости создания специализированных центров протезирования и реабилитации в регионах страны 2024-12-03T17:40 true PT1M34S

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здоровье - общество, россия, владимир путин