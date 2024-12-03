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Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
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12:13 03.12.2024 (обновлено: 12:23 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/protesty-1987059169.html
Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ
Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ
Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем, выступая против снижения тарифов на перевозку пациентов, сообщил во вторник... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:13
2024-12-03T12:23
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ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем, выступая против снижения тарифов на перевозку пациентов, сообщил во вторник телеканал BFMTV. "Манифестации разъяренных таксистов были организованы в регионе Иль-де-Франс во вторник 3 декабря", - говорится в сообщении телеканала. Первый кортеж машин выдвинулся утром в сторону Парижа по шоссе A1, соединяющему французскую столицу с городом Лилль на севере страны, передаёт BFMTV. Помимо этого, сотни таксистов направились в сторону Парижа по ведущей на северо-восток автодороге A13, они намерены добраться до места заседания Национального собрания (нижняя палата парламента) и провести перед зданием ночь, сообщает телеканал. Таксисты протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки, говорится в материале. По данным информационного портала о дорожном движении Sytadin, движение на некоторых участках дорог значительно затруднено, длина пробок в Парижском регионе превышает 400 километров.
https://ria.ru/20241126/protest-1985798813.html
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в мире, авто, париж, иль-де-франс, лилль
В мире, Авто, Париж, Иль-де-Франс, Лилль
Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ

BFMTV: французские таксисты протестуют против снижения тарифов на перевозку

© Getty Images / Anadolu/Mathieu PrudhommeАкция протеста французских таксистов в Лионе. 2 декабря 2024
Акция протеста французских таксистов в Лионе. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Mathieu Prudhomme
Акция протеста французских таксистов в Лионе. 2 декабря 2024
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ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем, выступая против снижения тарифов на перевозку пациентов, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
"Манифестации разъяренных таксистов были организованы в регионе Иль-де-Франс во вторник 3 декабря", - говорится в сообщении телеканала.
Участники акции протеста у здания Европарламента в Страсбурге, Франция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Французские фермеры устроили протест у Европарламента
26 ноября, 15:00
Первый кортеж машин выдвинулся утром в сторону Парижа по шоссе A1, соединяющему французскую столицу с городом Лилль на севере страны, передаёт BFMTV. Помимо этого, сотни таксистов направились в сторону Парижа по ведущей на северо-восток автодороге A13, они намерены добраться до места заседания Национального собрания (нижняя палата парламента) и провести перед зданием ночь, сообщает телеканал.
Таксисты протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки, говорится в материале.
По данным информационного портала о дорожном движении Sytadin, движение на некоторых участках дорог значительно затруднено, длина пробок в Парижском регионе превышает 400 километров.
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