Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ
BFMTV: французские таксисты протестуют против снижения тарифов на перевозку
© Getty Images / Anadolu/Mathieu PrudhommeАкция протеста французских таксистов в Лионе. 2 декабря 2024
© Getty Images / Anadolu/Mathieu Prudhomme
Акция протеста французских таксистов в Лионе. 2 декабря 2024
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ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем, выступая против снижения тарифов на перевозку пациентов, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
"Манифестации разъяренных таксистов были организованы в регионе Иль-де-Франс во вторник 3 декабря", - говорится в сообщении телеканала.
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Первый кортеж машин выдвинулся утром в сторону Парижа по шоссе A1, соединяющему французскую столицу с городом Лилль на севере страны, передаёт BFMTV. Помимо этого, сотни таксистов направились в сторону Парижа по ведущей на северо-восток автодороге A13, они намерены добраться до места заседания Национального собрания (нижняя палата парламента) и провести перед зданием ночь, сообщает телеканал.
Таксисты протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки, говорится в материале.
По данным информационного портала о дорожном движении Sytadin, движение на некоторых участках дорог значительно затруднено, длина пробок в Парижском регионе превышает 400 километров.
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