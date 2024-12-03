https://ria.ru/20241203/protesty-1987059169.html

Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ

Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2024

Французские таксисты устроили акции протеста под Парижем, сообщили СМИ

Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем, выступая против снижения тарифов на перевозку пациентов, сообщил во вторник... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:23

в мире

авто

париж

иль-де-франс

лилль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987066901_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_0c7933e54d43e785be972ae631ccbd8b.jpg

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем, выступая против снижения тарифов на перевозку пациентов, сообщил во вторник телеканал BFMTV. "Манифестации разъяренных таксистов были организованы в регионе Иль-де-Франс во вторник 3 декабря", - говорится в сообщении телеканала. Первый кортеж машин выдвинулся утром в сторону Парижа по шоссе A1, соединяющему французскую столицу с городом Лилль на севере страны, передаёт BFMTV. Помимо этого, сотни таксистов направились в сторону Парижа по ведущей на северо-восток автодороге A13, они намерены добраться до места заседания Национального собрания (нижняя палата парламента) и провести перед зданием ночь, сообщает телеканал. Таксисты протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки, говорится в материале. По данным информационного портала о дорожном движении Sytadin, движение на некоторых участках дорог значительно затруднено, длина пробок в Парижском регионе превышает 400 километров.

https://ria.ru/20241126/protest-1985798813.html

https://ria.ru/20240327/varshava-1936205715.html

париж

иль-де-франс

лилль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, париж, иль-де-франс, лилль