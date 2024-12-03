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В Белграде студенты перекрыли улицу перед зданием ректората
В Белграде студенты перекрыли улицу перед зданием ректората - РИА Новости, 03.12.2024
В Белграде студенты перекрыли улицу перед зданием ректората
Студенты во вторник перекрыли улицу перед зданием ректората и философского факультета в Белграде в рамках протестов в связи с гибелью 15 человек при обрушении... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:53
2024-12-03T15:53
2024-12-03T15:53
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БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Студенты во вторник перекрыли улицу перед зданием ректората и философского факультета в Белграде в рамках протестов в связи с гибелью 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, передает корреспондент РИА Новости. Студенты нескольких факультетов государственного университета в Белграде и Нови-Саде начали в понедельник блокаду факультетов. Во вторник около 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька 1 ноября в Нови-Саде - они собрались на улице перед зданиями ректората и философского факультета в центре Белграда и перекрыли движение. Одна из организаторов прочитала имена 15 погибших в Нови-Саде и призвала участников акции почтить их 15 минутами молчания. В соцсетях студенты разместили во вторник и начало блокады факультета политических наук в другой части Белграда. Активисты вывесили транспарант "Блокада" и заняли аудитории, откуда не планируют выходить до выполнения требований и дежурить посменно. Преподавание приостановлено. Накануне началась блокада ректората, филологического, философского и природно-математического факультета. В Белграде студенты ранее также прервали работу факультета драматического искусства. В Нови-Саде блокирована работа философского факультета, протестуют и учащиеся гимназии. Требования протестующих совпадают с требованиями оппозиции, в том числе обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
https://ria.ru/20241203/polsha-1987076688.html
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Акция протеста студентов перед зданием ректората и философского факультета в Белграде
Студенты перекрыли улицу перед зданием ректората и философского факультета в Белграде – они протестуют в связи с гибелью 15 человек при обрушении козырька на ж/д вокзале в Нови Саде, передает корреспондент РИА Новости.
Требования протестующих совпадают с требованиями оппозиции, в том числе касательно обнародования договоров по реконструкции этого вокзала.
На плакатах на фото фразы "Вылезайте из ямы", "У вас кровавые руки", "Зло нельзя стереть". Фразы обращены к властям – их обвиняют в коррупции и недобросовестном ремонте.
2024-12-03T15:53
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в мире, белград (город)
В Белграде студенты перекрыли улицу перед зданием ректората
В Белграде студенты в знак протеста перекрыли улицу перед зданием ректората
БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Студенты во вторник перекрыли улицу перед зданием ректората и философского факультета в Белграде в рамках протестов в связи с гибелью 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, передает корреспондент РИА Новости.
Студенты нескольких факультетов государственного университета в Белграде
и Нови-Саде начали в понедельник блокаду факультетов.
Во вторник около 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька 1 ноября в Нови-Саде - они собрались на улице перед зданиями ректората и философского факультета в центре Белграда и перекрыли движение. Одна из организаторов прочитала имена 15 погибших в Нови-Саде и призвала участников акции почтить их 15 минутами молчания.
В соцсетях студенты разместили во вторник и начало блокады факультета политических наук в другой части Белграда. Активисты вывесили транспарант "Блокада" и заняли аудитории, откуда не планируют выходить до выполнения требований и дежурить посменно. Преподавание приостановлено.
Накануне началась блокада ректората, филологического, философского и природно-математического факультета. В Белграде студенты ранее также прервали работу факультета драматического искусства. В Нови-Саде блокирована работа философского факультета, протестуют и учащиеся гимназии.
Требования протестующих совпадают с требованиями оппозиции, в том числе обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.