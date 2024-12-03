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В Омской области вынесли приговор мужчине за захват медсестры в заложники

В Омской области вынесли приговор мужчине за захват медсестры в заложники - РИА Новости, 03.12.2024

В Омской области вынесли приговор мужчине за захват медсестры в заложники

Неоднократно судимого мужчину, захватившего и изнасиловавшего медсестру в больнице УФСИН в Омской области, приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:45

2024-12-03T15:45

2024-12-03T15:46

происшествия

здоровье - общество

омская область

россия

павел губарев

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 3 дек — РИА Новости. Неоднократно судимого мужчину, захватившего и изнасиловавшего медсестру в больнице УФСИН в Омской области, приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Преступление произошло днем 3 августа 2023 года в поселке Береговой Омской области в филиале медчасти № 10 МСЧ-55 регионального УФСИН. Неоднократно ранее судимый 36-летний Павел Губарев, вооруженный лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы 26-летнюю медсестру, изнасиловал ее и удерживал около трех часов. Благодаря действиям сотрудников полиции девушку удалось освободить и доставить в больницу, где позже с ней работал психолог. В отношении Губарева было возбуждено уголовное дело по статьям "захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "изнасилование". "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, последующих – в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе. Также его приговорили к ограничению свободы после освобождения из колонии сроком на 1,5 года.

https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, омская область, россия, павел губарев, следственный комитет россии (ск рф)