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В Омской области вынесли приговор мужчине за захват медсестры в заложники
В Омской области вынесли приговор мужчине за захват медсестры в заложники - РИА Новости, 03.12.2024
В Омской области вынесли приговор мужчине за захват медсестры в заложники
Неоднократно судимого мужчину, захватившего и изнасиловавшего медсестру в больнице УФСИН в Омской области, приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:45
2024-12-03T15:45
2024-12-03T15:46
происшествия
здоровье - общество
омская область
россия
павел губарев
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ОМСК, 3 дек — РИА Новости. Неоднократно судимого мужчину, захватившего и изнасиловавшего медсестру в больнице УФСИН в Омской области, приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Преступление произошло днем 3 августа 2023 года в поселке Береговой Омской области в филиале медчасти № 10 МСЧ-55 регионального УФСИН. Неоднократно ранее судимый 36-летний Павел Губарев, вооруженный лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы 26-летнюю медсестру, изнасиловал ее и удерживал около трех часов. Благодаря действиям сотрудников полиции девушку удалось освободить и доставить в больницу, где позже с ней работал психолог. В отношении Губарева было возбуждено уголовное дело по статьям "захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "изнасилование". "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, последующих – в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе. Также его приговорили к ограничению свободы после освобождения из колонии сроком на 1,5 года.
https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, омская область, россия, павел губарев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область, Россия, Павел Губарев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области вынесли приговор мужчине за захват медсестры в заложники
Захвативший медсестру в омской больнице рецидивист получил 18,5 года колонии
ОМСК, 3 дек — РИА Новости.
Неоднократно судимого мужчину, захватившего и изнасиловавшего медсестру в больнице УФСИН в Омской области, приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе
СУ СК РФ по Омской области.
Преступление произошло днем 3 августа 2023 года в поселке Береговой Омской области в филиале медчасти № 10 МСЧ-55 регионального УФСИН. Неоднократно ранее судимый 36-летний Павел Губарев, вооруженный лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы 26-летнюю медсестру, изнасиловал ее и удерживал около трех часов. Благодаря действиям сотрудников полиции девушку удалось освободить и доставить в больницу, где позже с ней работал психолог.
В отношении Губарева было возбуждено уголовное дело по статьям "захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "изнасилование".
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, последующих – в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе.
Также его приговорили к ограничению свободы после освобождения из колонии сроком на 1,5 года.