https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986999039.html
Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение
Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение - РИА Новости, 03.12.2024
Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение
Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение, также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:36
2024-12-03T04:36
2024-12-03T04:45
общество
россия
новый год
настроение
исследование
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение, также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка подарков для близких, выяснили для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co. "Для тех, кто не чувствует праздничной атмосферы, установка елки стала самым популярным способом ее создания - об этом заявили 36% респондентов. Получение декабрьской премии на работе оказалось важным для настроения 25% участников опроса. 16% погружаются в праздник с помощью новогодних фильмов и музыки, 8% уходят для этого в отпуск и столько же (8%) начинают покупать подарки для близких. 7% достаточно включить в меню мандарины и сладости - и настроение сразу улучшается", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 58,3 тысячи интернет-пользователей из РФ. Отмечается, что для трети россиян праздник ощущается лишь в последние дни декабря, а каждый десятый ждет курантов, чтобы почувствовать долгожданное волшебство. По 9% респондентов начинают чувствовать атмосферу праздника еще в ноябре, когда появляются первые украшенные елки или первый снег. При этом почти 40% россиян признались, что в декабре у них становится кратно больше работы. Однако для большинства - 47% - объем задач в последний месяц года не отличается от остальных. Каждый десятый ощущает спад рабочей активности и уже настроен на отдых, а 5% посвящают предновогоднее время исключительно корпоративным мероприятиям и выбору подарков для коллег.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый год, настроение, исследование
Общество, Россия, Новый год, настроение, Исследование
Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение
RamblerCo: елка и премия на работе вызывают у россиян новогоднее настроение
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение, также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка подарков для близких, выяснили для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co.
"Для тех, кто не чувствует праздничной атмосферы, установка елки стала самым популярным способом ее создания - об этом заявили 36% респондентов. Получение декабрьской премии на работе оказалось важным для настроения 25% участников опроса. 16% погружаются в праздник с помощью новогодних фильмов и музыки, 8% уходят для этого в отпуск и столько же (8%) начинают покупать подарки для близких. 7% достаточно включить в меню мандарины и сладости - и настроение сразу улучшается", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 58,3 тысячи интернет-пользователей из РФ
.
Отмечается, что для трети россиян праздник ощущается лишь в последние дни декабря, а каждый десятый ждет курантов, чтобы почувствовать долгожданное волшебство. По 9% респондентов начинают чувствовать атмосферу праздника еще в ноябре, когда появляются первые украшенные елки или первый снег.
При этом почти 40% россиян признались, что в декабре у них становится кратно больше работы. Однако для большинства - 47% - объем задач в последний месяц года не отличается от остальных. Каждый десятый ощущает спад рабочей активности и уже настроен на отдых, а 5% посвящают предновогоднее время исключительно корпоративным мероприятиям и выбору подарков для коллег.