https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986999039.html

Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение

Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение - РИА Новости, 03.12.2024

Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение

Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение, также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:36

2024-12-03T04:36

2024-12-03T04:45

общество

россия

новый год

настроение

исследование

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение, также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка подарков для близких, выяснили для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co. "Для тех, кто не чувствует праздничной атмосферы, установка елки стала самым популярным способом ее создания - об этом заявили 36% респондентов. Получение декабрьской премии на работе оказалось важным для настроения 25% участников опроса. 16% погружаются в праздник с помощью новогодних фильмов и музыки, 8% уходят для этого в отпуск и столько же (8%) начинают покупать подарки для близких. 7% достаточно включить в меню мандарины и сладости - и настроение сразу улучшается", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 58,3 тысячи интернет-пользователей из РФ. Отмечается, что для трети россиян праздник ощущается лишь в последние дни декабря, а каждый десятый ждет курантов, чтобы почувствовать долгожданное волшебство. По 9% респондентов начинают чувствовать атмосферу праздника еще в ноябре, когда появляются первые украшенные елки или первый снег. При этом почти 40% россиян признались, что в декабре у них становится кратно больше работы. Однако для большинства - 47% - объем задач в последний месяц года не отличается от остальных. Каждый десятый ощущает спад рабочей активности и уже настроен на отдых, а 5% посвящают предновогоднее время исключительно корпоративным мероприятиям и выбору подарков для коллег.

https://ria.ru/20241201/produkty-1986693189.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, новый год, настроение, исследование