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Польша ожидает переломных событий на Украине в ближайшее время, заявил Туск - РИА Новости, 03.12.2024
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15:51 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/polsha-1987113881.html
Польша ожидает переломных событий на Украине в ближайшее время, заявил Туск
Польша ожидает переломных событий на Украине в ближайшее время, заявил Туск - РИА Новости, 03.12.2024
Польша ожидает переломных событий на Украине в ближайшее время, заявил Туск
Польша ожидает что, возможно, на Украине в ближайшие полгода произойдут "переломные события", заявил премьер-министр республики Дональд Туск, во время встречи с РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:51
2024-12-03T15:51
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ВАРШАВА, 3 дек - РИА Новости. Польша ожидает что, возможно, на Украине в ближайшие полгода произойдут "переломные события", заявил премьер-министр республики Дональд Туск, во время встречи с генеральным секретарем Совета ЕС Терезой Бланше. Во время этой встречи Туск остановился на приоритетах Польши на время председательства в Европейском союзе в первой половине 2025 года. "Наши приоритеты не рутинные. Польское председательство не для того, чтобы эти очередные шесть месяцев как-то прошли. Нас, возможно, ожидают переломные события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы", - сказал польский премьер. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, польша, украина, дональд туск, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Польша, Украина, Дональд Туск, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Польша ожидает переломных событий на Украине в ближайшее время, заявил Туск

Туск заявил, что ожидает переломных событий на Украине в ближайшие полгода

© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 дек - РИА Новости. Польша ожидает что, возможно, на Украине в ближайшие полгода произойдут "переломные события", заявил премьер-министр республики Дональд Туск, во время встречи с генеральным секретарем Совета ЕС Терезой Бланше.
Во время этой встречи Туск остановился на приоритетах Польши на время председательства в Европейском союзе в первой половине 2025 года.
"Наши приоритеты не рутинные. Польское председательство не для того, чтобы эти очередные шесть месяцев как-то прошли. Нас, возможно, ожидают переломные события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы", - сказал польский премьер.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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