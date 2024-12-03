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Польские фермеры начали акцию протеста против торгового соглашения ЕС - РИА Новости, 03.12.2024
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13:05 03.12.2024 (обновлено: 13:25 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/polsha-1987076688.html
Польские фермеры начали акцию протеста против торгового соглашения ЕС
Польские фермеры начали акцию протеста против торгового соглашения ЕС - РИА Новости, 03.12.2024
Польские фермеры начали акцию протеста против торгового соглашения ЕС
Польские фермеры ездят на тракторах по автомобильным дорогам, замедляя движение в знак протеста, сообщает радиостанция TOK FM. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:05
2024-12-03T13:25
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ВАРШАВА, 3 дек - РИА Новости. Польские фермеры ездят на тракторах по автомобильным дорогам, замедляя движение в знак протеста, сообщает радиостанция TOK FM. "В более чем 20 местах Польши протестуют фермеры. Они недовольны среди прочего торговым соглашением, которое Европейский союз намеревается заключить со странами Южной Америки", - говорится в сообщении, По данным радиостанции, фермеры выехали на автомобильные дороги на своих тракторах. "Акция протеста фермеров проходит среди прочего в районе деревне Бялополе Люблинского воеводства, на воеводской дороге между Хрубешовым и Хельмом. Сюда съехались несколько десятков машин и тракторов. Они замедляют движение по дороге", - говорится в сообщении. В ноябре польские фермеры, выступающие против заключения соглашения о свободной торговле с Меркосур, начали акцию протеста и заблокировали границу с Украиной в погранпропуске "Медыка". Позже они согласились приостановить свою акцию до выяснения позиции польского правительства.
https://ria.ru/20241123/polsha-1985341999.html
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в мире, авто, польша, люблинское воеводство, украина
В мире, Авто, Польша, Люблинское воеводство, Украина
Польские фермеры начали акцию протеста против торгового соглашения ЕС

TOK FM: польские фермеры выехали на тракторах на дороги в знак протеста

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 дек - РИА Новости. Польские фермеры ездят на тракторах по автомобильным дорогам, замедляя движение в знак протеста, сообщает радиостанция TOK FM.
"В более чем 20 местах Польши протестуют фермеры. Они недовольны среди прочего торговым соглашением, которое Европейский союз намеревается заключить со странами Южной Америки", - говорится в сообщении,
По данным радиостанции, фермеры выехали на автомобильные дороги на своих тракторах.
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"Акция протеста фермеров проходит среди прочего в районе деревне Бялополе Люблинского воеводства, на воеводской дороге между Хрубешовым и Хельмом. Сюда съехались несколько десятков машин и тракторов. Они замедляют движение по дороге", - говорится в сообщении.
В ноябре польские фермеры, выступающие против заключения соглашения о свободной торговле с Меркосур, начали акцию протеста и заблокировали границу с Украиной в погранпропуске "Медыка". Позже они согласились приостановить свою акцию до выяснения позиции польского правительства.
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