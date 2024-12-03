https://ria.ru/20241203/politico-1986991422.html

В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына

В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына - РИА Новости, 03.12.2024

В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына

Помилование уходящим президентом США Джо Байдена своего сына напоминает историю с помилованием бывшего президента США Ричарда Никсона в 1974 году, об этом... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:05

2024-12-03T02:05

2024-12-03T02:05

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джо байден

ричард никсон

джеральд форд

вашингтон (штат)

хантер байден

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Помилование уходящим президентом США Джо Байдена своего сына напоминает историю с помилованием бывшего президента США Ричарда Никсона в 1974 году, об этом сообщает издание Politico. В 1972 году на президентских выборах Никсон баллотировался на второй срок и был переизбран. Во время предвыборной кампании разразился скандал, ставший началом "Уотергейтского дела". Группа лиц проникла ночью в избирательный штаб Демократической партии, находившийся в комплексе зданий "Уотергейт" в Вашингтоне, установили "жучки". Журналисты Боб Вудворд и Карл Бернстайн выяснили, что переизбранный на второй срок Никсон знал о прослушке. Разразился грандиозный скандал. Расследование длилось два года.30 июля 1974 года юридический комитет палаты представителей утвердил три пункта импичмента против президента и рекомендовал конгрессу снять Никсона с должности. Хотя он и настаивал на том, что не совершал никаких правонарушений, он был вынужден уйти в отставку в августе 1974 года перед лицом неизбежного импичмента.Это был единственный раз за всю историю Соединенных Штатов, когда президент досрочно сложил с себя полномочия. Бывший президент Ричард Никсон был освобожден от уголовного преследования своим преемником Джеральдом Фордом.

https://ria.ru/20241202/mask-1986833380.html

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в мире, сша, джо байден, ричард никсон, джеральд форд, вашингтон (штат), хантер байден