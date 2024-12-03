В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына
Politico: помилование сына Байдена напоминает Уотергейтский скандал
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Помилование уходящим президентом США Джо Байдена своего сына напоминает историю с помилованием бывшего президента США Ричарда Никсона в 1974 году, об этом сообщает издание Politico.
В 1972 году на президентских выборах Никсон баллотировался на второй срок и был переизбран. Во время предвыборной кампании разразился скандал, ставший началом "Уотергейтского дела". Группа лиц проникла ночью в избирательный штаб Демократической партии, находившийся в комплексе зданий "Уотергейт" в Вашингтоне, установили "жучки". Журналисты Боб Вудворд и Карл Бернстайн выяснили, что переизбранный на второй срок Никсон знал о прослушке. Разразился грандиозный скандал. Расследование длилось два года.
30 июля 1974 года юридический комитет палаты представителей утвердил три пункта импичмента против президента и рекомендовал конгрессу снять Никсона с должности. Хотя он и настаивал на том, что не совершал никаких правонарушений, он был вынужден уйти в отставку в августе 1974 года перед лицом неизбежного импичмента.
Это был единственный раз за всю историю Соединенных Штатов, когда президент досрочно сложил с себя полномочия. Бывший президент Ричард Никсон был освобожден от уголовного преследования своим преемником Джеральдом Фордом.