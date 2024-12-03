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В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына - РИА Новости, 03.12.2024
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02:05 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/politico-1986991422.html
В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына
В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына - РИА Новости, 03.12.2024
В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына
Помилование уходящим президентом США Джо Байдена своего сына напоминает историю с помилованием бывшего президента США Ричарда Никсона в 1974 году, об этом... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:05
2024-12-03T02:05
в мире
сша
джо байден
ричард никсон
джеральд форд
вашингтон (штат)
хантер байден
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Помилование уходящим президентом США Джо Байдена своего сына напоминает историю с помилованием бывшего президента США Ричарда Никсона в 1974 году, об этом сообщает издание Politico. В 1972 году на президентских выборах Никсон баллотировался на второй срок и был переизбран. Во время предвыборной кампании разразился скандал, ставший началом "Уотергейтского дела". Группа лиц проникла ночью в избирательный штаб Демократической партии, находившийся в комплексе зданий "Уотергейт" в Вашингтоне, установили "жучки". Журналисты Боб Вудворд и Карл Бернстайн выяснили, что переизбранный на второй срок Никсон знал о прослушке. Разразился грандиозный скандал. Расследование длилось два года.30 июля 1974 года юридический комитет палаты представителей утвердил три пункта импичмента против президента и рекомендовал конгрессу снять Никсона с должности. Хотя он и настаивал на том, что не совершал никаких правонарушений, он был вынужден уйти в отставку в августе 1974 года перед лицом неизбежного импичмента.Это был единственный раз за всю историю Соединенных Штатов, когда президент досрочно сложил с себя полномочия. Бывший президент Ричард Никсон был освобожден от уголовного преследования своим преемником Джеральдом Фордом.
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в мире, сша, джо байден, ричард никсон, джеральд форд, вашингтон (штат), хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Вашингтон (штат), Хантер Байден
В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына

Politico: помилование сына Байдена напоминает Уотергейтский скандал

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Помилование уходящим президентом США Джо Байдена своего сына напоминает историю с помилованием бывшего президента США Ричарда Никсона в 1974 году, об этом сообщает издание Politico.
В 1972 году на президентских выборах Никсон баллотировался на второй срок и был переизбран. Во время предвыборной кампании разразился скандал, ставший началом "Уотергейтского дела". Группа лиц проникла ночью в избирательный штаб Демократической партии, находившийся в комплексе зданий "Уотергейт" в Вашингтоне, установили "жучки". Журналисты Боб Вудворд и Карл Бернстайн выяснили, что переизбранный на второй срок Никсон знал о прослушке. Разразился грандиозный скандал. Расследование длилось два года.
30 июля 1974 года юридический комитет палаты представителей утвердил три пункта импичмента против президента и рекомендовал конгрессу снять Никсона с должности. Хотя он и настаивал на том, что не совершал никаких правонарушений, он был вынужден уйти в отставку в августе 1974 года перед лицом неизбежного импичмента.
Это был единственный раз за всю историю Соединенных Штатов, когда президент досрочно сложил с себя полномочия. Бывший президент Ричард Никсон был освобожден от уголовного преследования своим преемником Джеральдом Фордом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Маск увидел тревожный сигнал в решении Байдена по сыну
Вчера, 12:16
 
В миреСШАДжо БайденРичард НиксонДжеральд ФордВашингтон (штат)Хантер Байден
 
 
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