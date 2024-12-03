https://ria.ru/20241203/poezd-1986989441.html

Вагон-купе только для маломобильных граждан отправится в первый рейс

Вагон-купе только для маломобильных граждан отправится в первый рейс - РИА Новости, 03.12.2024

Вагон-купе только для маломобильных граждан отправится в первый рейс

Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан отправится в первый рейс во вторник, в Международный день инвалидов, сообщали РИА Новости в Федеральной... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:53

2024-12-03T00:53

2024-12-03T00:53

общество

москва

анапа

федеральная пассажирская компания

ржд

всероссийское общество инвалидов

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан отправится в первый рейс во вторник, в Международный день инвалидов, сообщали РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). РЖД уточнили, что такой вагон отправится впервые в рейс в составе фирменного поезда № 12 "Премиум" сообщением Москва - Анапа. Интерактивную инсталляцию такого купейного вагона компания представила в рамках выставки "Транспорт России" в конце ноября текущего года. Он предназначен исключительно для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. В отличие от существующих ранее, здесь уже не одно, а четыре специализированных купе, поясняли в ФПК. Таким образом, в вагоне могут одновременно проезжать 4 маломобильных пассажира и 4 сопровождающих. Новая модель создана на базе купейного вагона, в котором проведен капитально-восстановительный ремонт и перепланировка внутреннего пространства. Спальные места здесь расположены параллельно окнам, благодаря этому увеличена площадь купе и коридора, появилось больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. Сами полки стали немного шире. Предусмотрено место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Кроме того, увеличена площадь туалетной комнаты. Вагон оборудован автоматизированными подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, повсеместно размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих. ФПК рассказывали, что в создании и тестировании новинки принимали участие будущие пассажиры вагона – представители Всероссийского общества инвалидов.

https://ria.ru/20241119/vagon-1984516511.html

https://ria.ru/20240905/invalidnost-1758209667.html

москва

анапа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, анапа, федеральная пассажирская компания, ржд, всероссийское общество инвалидов