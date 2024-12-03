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На Ямале подростка заподозрили в избиении пьяной матери до смерти - РИА Новости, 03.12.2024
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09:39 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/podrostok-1987020478.html
На Ямале подростка заподозрили в избиении пьяной матери до смерти
На Ямале подростка заподозрили в избиении пьяной матери до смерти - РИА Новости, 03.12.2024
На Ямале подростка заподозрили в избиении пьяной матери до смерти
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Надыма, подозреваемого в избиении пьяной матери до смерти, сообщает региональное... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:39
2024-12-03T09:39
происшествия
россия
надым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Надыма, подозреваемого в избиении пьяной матери до смерти, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 27 ноября между подростком и его матерью, долгое время злоупотреблявшей спиртным, возникла ссора, в ходе которой школьник нанес ей три удара ногой в живот. В результате у 46-летней женщины произошел разрыв брыжеечной артерии, на следующий день она скончалась. "В настоящее время юноша задержан, следствием проводятся незамедлительные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении ведомства. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточнили в СУСК региона.
https://ria.ru/20241130/migrant-1986628476.html
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происшествия, россия, надым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Надым, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале подростка заподозрили в избиении пьяной матери до смерти

На Ямале подростка задержали по подозрению в избиении пьяной матери до смерти

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Надыма, подозреваемого в избиении пьяной матери до смерти, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 27 ноября между подростком и его матерью, долгое время злоупотреблявшей спиртным, возникла ссора, в ходе которой школьник нанес ей три удара ногой в живот. В результате у 46-летней женщины произошел разрыв брыжеечной артерии, на следующий день она скончалась.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна
30 ноября, 14:45
"В настоящее время юноша задержан, следствием проводятся незамедлительные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении ведомства.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточнили в СУСК региона.
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ПроисшествияРоссияНадымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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