Япония сообщила о проходе российской подлодки между островами на Окинаве
МО Японии: российская подлодка "Уфа" впервые прошла между островами на Окинаве
Подводная лодка "Уфа" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Российская подлодка и спасательный буксир впервые прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ в южной префектуре Окинава, сообщило министерство обороны Японии.
Министерство сообщает, что утром во вторник военно-морские силы самообороны зафиксировали прохождение спасательного буксира "Ингур" и дизель-электрической подводной лодки проекта Kilo по классификации НАТО (подлодка "Уфа" проекта 636 "Варшавянка") в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни на Окинаве.
Японию обеспокоило оснащение российской армии
12 июля, 04:42
"После этого суда проследовали между островами Ёнагуни и Ириомотэ на север в сторону Восточно-Китайского моря. Прохождение подводной лодки ВМФ России между островами Ёнагуни и Ириомотэ зафиксирован впервые", - сообщило министерство, разместив фотографии судов.
Минобороны заявило также, что на место для наблюдения и сбора информации были направлены патрульный самолет Lockheed P-3 Orion и судно пополнения запасов "Хамана".
Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщал ранее, что подлодка "Уфа", совершающая переход с Балтики на ТОФ Южным морским путем, с буксиром посещали порты Индии, Индонезии и Малайзии, с ВМС которой провели в конце ноября учения в Южно-Китайском море. Впоследствии президент Филиппин выразил обеспокоенность присутствием "Уфы" ВМФ России в части Южно-Китайского моря, которое островное государство считает своей исключительной экономической зоной.
"Уфу" приняли в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты "Калибр".
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
29 октября, 15:11