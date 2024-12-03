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Япония сообщила о проходе российской подлодки между островами на Окинаве - РИА Новости, 03.12.2024
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16:24 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/podlodka-1987122626.html
Япония сообщила о проходе российской подлодки между островами на Окинаве
Япония сообщила о проходе российской подлодки между островами на Окинаве - РИА Новости, 03.12.2024
Япония сообщила о проходе российской подлодки между островами на Окинаве
Российская подлодка и спасательный буксир впервые прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ в южной префектуре Окинава, сообщило министерство обороны Японии. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:24
2024-12-03T16:24
окинава
южно-китайское море
восточно-китайское море
вмф рф
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны японии
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Российская подлодка и спасательный буксир впервые прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ в южной префектуре Окинава, сообщило министерство обороны Японии. Министерство сообщает, что утром во вторник военно-морские силы самообороны зафиксировали прохождение спасательного буксира "Ингур" и дизель-электрической подводной лодки проекта Kilo по классификации НАТО (подлодка "Уфа" проекта 636 "Варшавянка") в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни на Окинаве. "После этого суда проследовали между островами Ёнагуни и Ириомотэ на север в сторону Восточно-Китайского моря. Прохождение подводной лодки ВМФ России между островами Ёнагуни и Ириомотэ зафиксирован впервые", - сообщило министерство, разместив фотографии судов. Минобороны заявило также, что на место для наблюдения и сбора информации были направлены патрульный самолет Lockheed P-3 Orion и судно пополнения запасов "Хамана". Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщал ранее, что подлодка "Уфа", совершающая переход с Балтики на ТОФ Южным морским путем, с буксиром посещали порты Индии, Индонезии и Малайзии, с ВМС которой провели в конце ноября учения в Южно-Китайском море. Впоследствии президент Филиппин выразил обеспокоенность присутствием "Уфы" ВМФ России в части Южно-Китайского моря, которое островное государство считает своей исключительной экономической зоной. "Уфу" приняли в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты "Калибр".
https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959126170.html
https://ria.ru/20241029/podlodki-1980713689.html
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южно-китайское море
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окинава, южно-китайское море, восточно-китайское море, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны японии
Окинава, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, ВМФ РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны Японии
Япония сообщила о проходе российской подлодки между островами на Окинаве

МО Японии: российская подлодка "Уфа" впервые прошла между островами на Окинаве

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа"
Подводная лодка Уфа - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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Подводная лодка "Уфа" . Архивное фото
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Российская подлодка и спасательный буксир впервые прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ в южной префектуре Окинава, сообщило министерство обороны Японии.
Министерство сообщает, что утром во вторник военно-морские силы самообороны зафиксировали прохождение спасательного буксира "Ингур" и дизель-электрической подводной лодки проекта Kilo по классификации НАТО (подлодка "Уфа" проекта 636 "Варшавянка") в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни на Окинаве.
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"После этого суда проследовали между островами Ёнагуни и Ириомотэ на север в сторону Восточно-Китайского моря. Прохождение подводной лодки ВМФ России между островами Ёнагуни и Ириомотэ зафиксирован впервые", - сообщило министерство, разместив фотографии судов.
Минобороны заявило также, что на место для наблюдения и сбора информации были направлены патрульный самолет Lockheed P-3 Orion и судно пополнения запасов "Хамана".
Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщал ранее, что подлодка "Уфа", совершающая переход с Балтики на ТОФ Южным морским путем, с буксиром посещали порты Индии, Индонезии и Малайзии, с ВМС которой провели в конце ноября учения в Южно-Китайском море. Впоследствии президент Филиппин выразил обеспокоенность присутствием "Уфы" ВМФ России в части Южно-Китайского моря, которое островное государство считает своей исключительной экономической зоной.
"Уфу" приняли в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты "Калибр".
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