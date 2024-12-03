https://ria.ru/20241203/peskov-1987061918.html
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.12.2024
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном
Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:09
2024-12-03T12:09
2024-12-03T12:23
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - подчеркнул он.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
https://ria.ru/20241202/pezeshkian-1986983997.html
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россия, иран, казань, дмитрий песков, брикс
Россия, Иран, Казань, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном
Песков заявил, что Россия и Иран не будут тянуть с подписанием договора