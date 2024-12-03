https://ria.ru/20241203/peskov-1987061918.html

Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном

Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.12.2024

Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном

Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:09

2024-12-03T12:09

2024-12-03T12:23

россия

иран

казань

дмитрий песков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - подчеркнул он.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.

https://ria.ru/20241202/pezeshkian-1986983997.html

россия

иран

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, казань, дмитрий песков, брикс