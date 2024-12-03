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Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.12.2024
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12:09 03.12.2024 (обновлено: 12:23 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/peskov-1987061918.html
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.12.2024
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном
Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:09
2024-12-03T12:23
россия
иран
казань
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - подчеркнул он.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
https://ria.ru/20241202/pezeshkian-1986983997.html
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россия, иран, казань, дмитрий песков, брикс
Россия, Иран, Казань, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков оценил возможность подписания договора между Россией и Ираном

Песков заявил, что Россия и Иран не будут тянуть с подписанием договора

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - подчеркнул он.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным
2 декабря, 23:30
 
РоссияИранКазаньДмитрий ПесковБРИКС
 
 
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