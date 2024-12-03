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Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2024
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12:09 03.12.2024 (обновлено: 12:18 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/peskov-1987061743.html
Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле
Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2024
Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле
Новые пакеты помощи США Украине не могут повлиять на динамику на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:09
2024-12-03T12:18
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энтони блинкен
дмитрий песков
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новые пакеты помощи США Украине не могут повлиять на динамику на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена говорилось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов."Эти, все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять, повлиять на динамику, которая на фронтах", - сказал Песков журналистам, комментируя выделение Украине нового пакета военной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241203/dmitruk-1987002850.html
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сша, украина, россия, энтони блинкен, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024, нато, сергей лавров
США, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, В мире, Выборы президента США — 2024, НАТО, Сергей Лавров
Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле

Песков: новые пакеты помощи США для Украины не повлияют на ход СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новые пакеты помощи США Украине не могут повлиять на динамику на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена говорилось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов.
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"Эти, все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять, повлиять на динамику, которая на фронтах", - сказал Песков журналистам, комментируя выделение Украине нового пакета военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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