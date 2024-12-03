https://ria.ru/20241203/peskov-1987061743.html

Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле

Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2024

Помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО, заявили в Кремле

Новые пакеты помощи США Украине не могут повлиять на динамику на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:09

2024-12-03T12:09

2024-12-03T12:18

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новые пакеты помощи США Украине не могут повлиять на динамику на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена говорилось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов."Эти, все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять, повлиять на динамику, которая на фронтах", - сказал Песков журналистам, комментируя выделение Украине нового пакета военной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241203/dmitruk-1987002850.html

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