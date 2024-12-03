https://ria.ru/20241203/peskov-1987061332.html

Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО

Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО - РИА Новости, 03.12.2024

Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО

Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:08

2024-12-03T12:08

2024-12-03T12:27

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, где было сказано, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО."Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит. Первопричины, почему мы начали специальную военную операцию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов том, как Кремль может прокомментировать эти заявления.

https://ria.ru/20241203/nato-1987019130.html

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украина, россия, нато, в мире, дмитрий песков