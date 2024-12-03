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Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО - РИА Новости, 03.12.2024
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12:08 03.12.2024 (обновлено: 12:27 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/peskov-1987061332.html
Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО
Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО - РИА Новости, 03.12.2024
Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО
Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:08
2024-12-03T12:27
украина
россия
нато
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, где было сказано, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО."Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит. Первопричины, почему мы начали специальную военную операцию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов том, как Кремль может прокомментировать эти заявления.
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украина, россия, нато, в мире, дмитрий песков
Украина, Россия, НАТО, В мире, Дмитрий Песков
Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО

Песков заявил, что полноправное членство Украины в НАТО было бы угрожающим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, где было сказано, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО.
"Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит. Первопричины, почему мы начали специальную военную операцию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов том, как Кремль может прокомментировать эти заявления.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Вчера, 09:28
 
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