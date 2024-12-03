https://ria.ru/20241203/peskov-1987061067.html
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль - РИА Новости, 03.12.2024
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль
Лидеры некоторых европейских стран намерены продолжать деструктивную линию, провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:07
2024-12-03T12:07
2024-12-03T12:19
в мире
россия
украина
германия
олаф шольц
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидеры некоторых европейских стран намерены продолжать деструктивную линию, провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет."Они (западные страны - ред.) намерены продолжать дальше свою деструктивную линию, провоцирование, продолжение этой войны (на Украине - ред.). Только так к этому мы и относимся", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач.
https://ria.ru/20241203/poslanie-1987029527.html
https://ria.ru/20241203/putin-1987060590.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_557bca3c08b436501a6688cbf16130e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль
Песков: лидеры некоторых европейских стран провоцируют продолжение войны