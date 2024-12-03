Рейтинг@Mail.ru
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 03.12.2024 (обновлено: 12:19 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/peskov-1987061067.html
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль - РИА Новости, 03.12.2024
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль
Лидеры некоторых европейских стран намерены продолжать деструктивную линию, провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:07
2024-12-03T12:19
в мире
россия
украина
германия
олаф шольц
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидеры некоторых европейских стран намерены продолжать деструктивную линию, провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет."Они (западные страны - ред.) намерены продолжать дальше свою деструктивную линию, провоцирование, продолжение этой войны (на Украине - ред.). Только так к этому мы и относимся", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач.
https://ria.ru/20241203/poslanie-1987029527.html
https://ria.ru/20241203/putin-1987060590.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_557bca3c08b436501a6688cbf16130e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль

Песков: лидеры некоторых европейских стран провоцируют продолжение войны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидеры некоторых европейских стран намерены продолжать деструктивную линию, провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Крыму назвали послание Шольца Путину позорным
Вчера, 10:32
"Они (западные страны - ред.) намерены продолжать дальше свою деструктивную линию, провоцирование, продолжение этой войны (на Украине - ред.). Только так к этому мы и относимся", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач.
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Сомнительный пассаж". В Госдуме оценили послание Шольца Путину
Вчера, 12:05
 
В миреРоссияУкраинаГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала