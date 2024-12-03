https://ria.ru/20241203/peskov-1987061067.html

Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль

Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль - РИА Новости, 03.12.2024

Некоторые европейские лидеры провоцируют продолжение войны, заявил Кремль

Лидеры некоторых европейских стран намерены продолжать деструктивную линию, провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:07

2024-12-03T12:07

2024-12-03T12:19

в мире

россия

украина

германия

олаф шольц

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидеры некоторых европейских стран намерены продолжать деструктивную линию, провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет."Они (западные страны - ред.) намерены продолжать дальше свою деструктивную линию, провоцирование, продолжение этой войны (на Украине - ред.). Только так к этому мы и относимся", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач.

https://ria.ru/20241203/poslanie-1987029527.html

https://ria.ru/20241203/putin-1987060590.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков