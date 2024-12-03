Рейтинг@Mail.ru
Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 03.12.2024 (обновлено: 02:26 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/pentagon-1986991896.html
Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег
Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег - РИА Новости, 03.12.2024
Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег
Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался подтверждать, что американская администрация успеет потратить весь остаток средств на РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:12
2024-12-03T02:26
в мире
украина
россия
киев
джо байден
патрик райдер
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался подтверждать, что американская администрация успеет потратить весь остаток средств на помощь Украине до ухода действующего главы государства Джо Байдена. "Я не собираюсь вдаваться в спекуляции и предположения. Опять же, подчеркну, что мы осознаем срочность ситуации на Украине и приказ президента продолжить делать все возможное, чтобы обеспечить Украину необходимой ей помощью", - заявил он журналистам на вопрос, реалистично ли потратить остаток денег на военные поставки Киеву до ухода Байдена 20 января 2025 года. Райдер добавил, что Пентагон продолжит работу на тем, чтобы истратить 2,21 миллиарда долларов, предназначенные для заключения контрактов на поставку нового оружия для Украины, а также 6,8 миллиарда на списание оружия с американских складов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241203/pentagon-1986987633.html
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, джо байден, патрик райдер, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Патрик Райдер, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег

Пентагон не подтвердил, что потратит все средства для Украины до ухода Байдена

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался подтверждать, что американская администрация успеет потратить весь остаток средств на помощь Украине до ухода действующего главы государства Джо Байдена.
"Я не собираюсь вдаваться в спекуляции и предположения. Опять же, подчеркну, что мы осознаем срочность ситуации на Украине и приказ президента продолжить делать все возможное, чтобы обеспечить Украину необходимой ей помощью", - заявил он журналистам на вопрос, реалистично ли потратить остаток денег на военные поставки Киеву до ухода Байдена 20 января 2025 года.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Пентагоне назвали общий объем американской военной помощи Украине
00:17
Райдер добавил, что Пентагон продолжит работу на тем, чтобы истратить 2,21 миллиарда долларов, предназначенные для заключения контрактов на поставку нового оружия для Украины, а также 6,8 миллиарда на списание оружия с американских складов.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине
24 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевДжо БайденПатрик РайдерДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала