https://ria.ru/20241203/pentagon-1986991896.html

Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег

Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег - РИА Новости, 03.12.2024

Пентагон отказался "спекулировать" на тему выделенных Украине денег

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался подтверждать, что американская администрация успеет потратить весь остаток средств на РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:12

2024-12-03T02:12

2024-12-03T02:26

в мире

украина

россия

киев

джо байден

патрик райдер

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался подтверждать, что американская администрация успеет потратить весь остаток средств на помощь Украине до ухода действующего главы государства Джо Байдена. "Я не собираюсь вдаваться в спекуляции и предположения. Опять же, подчеркну, что мы осознаем срочность ситуации на Украине и приказ президента продолжить делать все возможное, чтобы обеспечить Украину необходимой ей помощью", - заявил он журналистам на вопрос, реалистично ли потратить остаток денег на военные поставки Киеву до ухода Байдена 20 января 2025 года. Райдер добавил, что Пентагон продолжит работу на тем, чтобы истратить 2,21 миллиарда долларов, предназначенные для заключения контрактов на поставку нового оружия для Украины, а также 6,8 миллиарда на списание оружия с американских складов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241203/pentagon-1986987633.html

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, джо байден, патрик райдер, дональд трамп, министерство обороны сша, нато