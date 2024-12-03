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В Пентагоне назвали общий объем американской военной помощи Украине - РИА Новости, 03.12.2024
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00:17 03.12.2024 (обновлено: 00:52 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/pentagon-1986987633.html
В Пентагоне назвали общий объем американской военной помощи Украине
В Пентагоне назвали общий объем американской военной помощи Украине - РИА Новости, 03.12.2024
В Пентагоне назвали общий объем американской военной помощи Украине
Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T00:17
2024-12-03T00:52
в мире
украина
пентагон
джо байден
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов, подсчитали в Пентагоне."Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что с 24 февраля 2022 года объем поддержки составил 61,4 миллиарда долларов.Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/pomosch-1986983698.html
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в мире, украина, пентагон, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, нато, оон, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, Пентагон, Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Министерство обороны США, США
В Пентагоне назвали общий объем американской военной помощи Украине

Объем военной помощи Украине при Байдене превысил 62 миллиарда долларов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов, подсчитали в Пентагоне.
"Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена", — говорится в сообщении ведомства.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Блинкен сообщил о выделении США нового пакета помощи Украине
Вчера, 23:25
Отмечается, что с 24 февраля 2022 года объем поддержки составил 61,4 миллиарда долларов.
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаПентагонДжо БайденЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОООНМинистерство обороны СШАСША
 
 
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