https://ria.ru/20241203/pensiya-1986995324.html

Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году

Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024

Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году

Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:26

2024-12-03T03:26

2024-12-03T03:35

общество

пенсия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Выплата накопительной пенсии доступна для тех мужчин и женщин, кто формировал пенсионные накопления в период 2002-2013 годов, и достиг 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины). Формат выплаты будет различаться в зависимости от объема этих накоплений", - сказал Ляшок. Он объяснил, что средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составит 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления выплачиваются единовременно. "С 2025 года максимальный размер пенсионных накоплений, который можно будет забрать единоразово, увеличится на 17% и будет составлять 412 тысяч рублей. Согласно бюджету СФР, в 2025 единовременную выплату смогут получить 713 тысяч человек", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20241123/putin-1985391963.html

https://ria.ru/20240422/pensiya-1941400854.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пенсия