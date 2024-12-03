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Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024
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03:26 03.12.2024 (обновлено: 03:35 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/pensiya-1986995324.html
Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году
Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024
Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году
Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:26
2024-12-03T03:35
общество
пенсия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Выплата накопительной пенсии доступна для тех мужчин и женщин, кто формировал пенсионные накопления в период 2002-2013 годов, и достиг 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины). Формат выплаты будет различаться в зависимости от объема этих накоплений", - сказал Ляшок. Он объяснил, что средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составит 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления выплачиваются единовременно. "С 2025 года максимальный размер пенсионных накоплений, который можно будет забрать единоразово, увеличится на 17% и будет составлять 412 тысяч рублей. Согласно бюджету СФР, в 2025 единовременную выплату смогут получить 713 тысяч человек", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20241123/putin-1985391963.html
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общество, пенсия
Общество, Пенсия
Экономист назвал условия, чтобы забрать пенсионные накопления в 2025 году

Экономист Ляшок рассказал, кто сможет забрать накопительную пенсию в 2025 году

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Выплата накопительной пенсии доступна для тех мужчин и женщин, кто формировал пенсионные накопления в период 2002-2013 годов, и достиг 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины). Формат выплаты будет различаться в зависимости от объема этих накоплений", - сказал Ляшок.
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Он объяснил, что средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составит 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления выплачиваются единовременно.
"С 2025 года максимальный размер пенсионных накоплений, который можно будет забрать единоразово, увеличится на 17% и будет составлять 412 тысяч рублей. Согласно бюджету СФР, в 2025 единовременную выплату смогут получить 713 тысяч человек", - сказал эксперт.
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