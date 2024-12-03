https://ria.ru/20241203/patent-1987096360.html
ФМБА получило патент на "электронный нос" для диагностики заболеваний
ФМБА получило патент на "электронный нос" для диагностики заболеваний - РИА Новости, 03.12.2024
ФМБА получило патент на "электронный нос" для диагностики заболеваний
Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на анализатор дыхания "электронный нос", который может определять различные заболевания,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:42
2024-12-03T14:42
2024-12-03T15:12
общество
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на анализатор дыхания "электронный нос", который может определять различные заболевания, сообщила пресс-служба ведомства. "ЦСП ФМБА получено положительное решение о выдаче патентов на разработанное устройство анализа летучих органических соединений в составе выдыхаемого человеком воздуха и блок детектирования <...>", — говорится в заявлении.Отмечается, что "электронный нос" способен всего за несколько минут определить COVID-19, туберкулез и другие болезни, передающиеся воздушно-капельным путем.Как пояснила руководитель агентства Вероника Скворцова, принцип работы прибора заключается в детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, реагирующих на выдыхаемый воздух. "Усовершенствованная конструкция блока учитывает влияние внешней атмосферы на регистрируемые отклики", — указала она.Для анализа результатов используются методы машинного обучения и ИИ, а время скринингового исследования составляет от полутора до пяти минут, добавила глава ФМБА.
https://ria.ru/20241125/fmba-1985609309.html
https://ria.ru/20241125/vaktsina-1985584135.html
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общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА получило патент на "электронный нос" для диагностики заболеваний
ФМБА получило патент на анализатор дыхания, определяющий инфекционные болезни