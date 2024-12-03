https://ria.ru/20241203/partnerstvo-1987015694.html

"Сколково": партнерство с Москвой и потенциал ВЭБа дадут новые возможности

"Сколково": партнерство с Москвой и потенциал ВЭБа дадут новые возможности - РИА Новости, 03.12.2024

"Сколково": партнерство с Москвой и потенциал ВЭБа дадут новые возможности

Партнерство фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) и Москвы создает новые возможности для поддержки технологических компаний, внедрения их разработок в экономику... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:11

2024-12-03T09:11

2024-12-03T09:19

экономика

технологии

москва

россия

сергей перов

владимир путин

игорь шувалов

сколково

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Партнерство фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) и Москвы создает новые возможности для поддержки технологических компаний, внедрения их разработок в экономику города, сообщили в пресс-службе фонда. Там добавили, что поддержка проектов технологического лидерства находится в приоритете организаций группы ВЭБ.РФ. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на более глубокую интеграцию Москвы в управление инновационным центром "Сколково". Документ передает органам государственной власти Москвы или организациям, которые учреждены или созданы правительством столицы, часть вспомогательных функций фонда "Сколково", связанных с развитием и обеспечением функционирования инновационного центра. Изменения дадут возможность развивать территорию центра и его инфраструктуру по столичным стандартам качества городской среды, а также реализовывать проекты и мероприятия в сфере инноваций. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. "В рамках нового стратегического цикла 2030 у фонда “Сколково” будет большая ответственность по достижению технологического лидерства по ряду направлений. Москва – самая мощная экономика страны, самый инновационный и высокотехнологичный рынок. Более тесная интеграция проекта в московский управленческий контур позволит эффективнее формировать спрос на инновации и выращивать стартапы, которые будут востребованы экономикой столицы, и при помощи возможностей группы ВЭБ.РФ масштабировать их на всю страну", - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Отмечается, что фонд "Сколково" сконцентрирует усилия на решении одной из ключевых задач государства – достижении технологического лидерства. Взаимодействие "Сколково" с Москвой создаст условия для дальнейшего развития проекта и обеспечит ему дополнительные возможности. В свою очередь, председатель правления фонда "Сколково" Сергей Перов заявил, что выполнение национальных целей развития по обеспечению технологического лидерства – один из ключевых приоритетов фонда. "В числе задач – кратное увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, и их вывод на зарубежные рынки. Для ее выполнения, в том числе, потребуется расширение инновационной инфраструктуры. Инвестиционный потенциал ВЭБ.РФ и лучшие практики Москвы по эффективному развитию территорий помогут “Сколково” увеличить вклад в достижение технологического лидерства страны", - приводит пресс-служба слова Перова. Выстроенная единая инновационная экосистема будет улучшена и позволит реализовывать проекты и мероприятия в сфере инноваций, способствующие ускоренному развитию стартапов и созданию новых разработок, уточнили в фонде. Лучшие практики Москвы помогут "Сколково" увеличить вклад в достижение национальных целей по приоритетным направлениям научно-технологического развития и важнейшим наукоемким технологиям. Среди которых – технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения, технологии разработки медизделий нового поколения, технологии микроэлектроники и фотоники, технологии защищенных квантовых систем передачи данных, транспортные технологии для различных сфер применения, в том числе беспилотные и автономные системы, и другие. Столица уже сегодня играет важную роль в развитии "Сколково". Более 2,5 тысячи московских компаний имеют статус резидента "Сколково". Они формируют 75% всей выручки резидентов и свыше 80% инвестиций в их проекты. В свою очередь инновационный центр "Сколково" является важным элементом инновационной экосистемы города. Предоставляемые фондом "Сколково" программы поддержки, сервисы по привлечению инвестиций, защите интеллектуальной собственности, сертификации и стандартизации оказывают влияние на развитие технологического сектора столицы.

https://ria.ru/20240918/skolkovo-1973516813.html

https://ria.ru/20240906/razrabotki--1971174645.html

https://ria.ru/20240606/ii-1951024370.html

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Ольга Фомченкова

экономика, технологии, москва, россия, сергей перов, владимир путин, игорь шувалов, сколково