https://ria.ru/20241203/parizh-1987069150.html

В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона, заявил Филиппо

В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона, заявил Филиппо - РИА Новости, 03.12.2024

В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона, заявил Филиппо

Манифестация за отставку французского президента Эммануэля Макрона пройдёт в субботу в Париже, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:35

2024-12-03T12:35

2024-12-03T21:25

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ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Манифестация за отставку французского президента Эммануэля Макрона пройдёт в субботу в Париже, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне грозящего правительству вотума недоверия. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что ожидаемое свержение правительства после голосования о вотуме недоверия в среду может поднять вопрос об отставке Макрона. До этого исследование компании Verian-Epoka показало, что рейтинг президента упал до рекордно низкого уровня, его поддерживают лишь 17% французов. "Историческая манифестация "Макрона в отставку!" (пройдёт – ред.) в эту субботу 7 декабря в Париже на площади 18 июня 1940 года в 14 часов (16.00 мск – ред.)… Все обязаны прийти!", - написал политик на своей странице в соцсети X. Филиппо также высмеял слова супруги французского лидера Брижит Макрон о том, что "французы не заслуживают его", и призвал президентскую чету "собирать чемоданы". Лидер "Патриотов" заявил, что выдвинутый вотум зажег фитиль, и призвал "взорвать всю их систему". Накануне оппозиционные фракции левых и правых сообщили, что выдвинут вотум недоверия французскому кабмину. Это произошло, после того как премьер-министр Мишель Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования без голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства. Блок левых, включая партию "Непокорившаяся Франция" и социалистов, уже подтвердил, что поддержит вотум недоверия. Вместе с фракцией правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен он наберет необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). Таким образом, правительство будет вынуждено уйти в отставку. Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным её партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.

https://ria.ru/20241127/makron-1986116611.html

https://ria.ru/20241129/frantsiya-1986347052.html

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

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в мире, париж, франция, европа, эммануэль макрон, мишель барнье, флориан филиппо, патриот, политика