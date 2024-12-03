Рейтинг@Mail.ru
Память Неизвестного Солдата почтили в Оренбурге - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
19:27 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/pamyat-1987182042.html
Память Неизвестного Солдата почтили в Оренбурге
Память Неизвестного Солдата почтили в Оренбурге - РИА Новости, 03.12.2024
Память Неизвестного Солдата почтили в Оренбурге
У мемориала "Вечный огонь" в Оренбурге состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:27
2024-12-03T19:27
оренбургская область
оренбург
россия
москва
денис паслер
день неизвестного солдата
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148282/47/1482824711_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_f0ce1421ffe2a3ced7182cfce259ae88.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У мемориала "Вечный огонь" в Оренбурге состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба регионального правительства. В нем приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, члены правительства региона, руководители администрации Оренбурга, депутаты Заксобрания области и Оренбургского городского Совета, военнослужащие, представители силовых структур, духовенства, ветераны воинской службы, юнармейцы и молодогвардейцы. "День Неизвестного Солдата — это увековечение памяти всех воинов нашей страны, которые безвестно пали на полях сражений. Их имена не забыты – они остаются в памяти семей, которые потеряли своих бойцов. В нашей памяти – своим мужеством, отвагой, любовью к Родине, которая всегда помнит своих Героев. Известные и неизвестные – наши воины отдали жизнь ради будущего, ради следующих поколений. Наша задача – помнить всех защитников Отечества, быть достойными своих предков, преданно служить интересам страны и делать все, чтобы Россия оставалась непобедимой, процветающей державой", – приводит пресс-служба слова Паслера. Отмечается, что на проспекте Победы в память о погибших воинах возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь". Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Памятные мероприятия проходят в этот день по всей области. День Неизвестного Солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена федеральным законом, подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.
https://ria.ru/20241129/pasler-1986433116.html
https://ria.ru/20241128/pasler-1986250174.html
оренбург
россия
москва
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148282/47/1482824711_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_253c087d4e407bfb7d2a137a1e4e3ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, россия, москва, денис паслер, день неизвестного солдата, оренбургская область
Оренбургская область, Оренбург, Россия, Москва, Денис Паслер, День Неизвестного Солдата, Оренбургская область
Память Неизвестного Солдата почтили в Оренбурге

В Оренбурге в память о погибших воинах возложили цветы к мемориалу

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЦветы и лампада
Цветы и лампада - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Цветы и лампада . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У мемориала "Вечный огонь" в Оренбурге состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В нем приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, члены правительства региона, руководители администрации Оренбурга, депутаты Заксобрания области и Оренбургского городского Совета, военнослужащие, представители силовых структур, духовенства, ветераны воинской службы, юнармейцы и молодогвардейцы.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья
29 ноября, 13:45
"День Неизвестного Солдата — это увековечение памяти всех воинов нашей страны, которые безвестно пали на полях сражений. Их имена не забыты – они остаются в памяти семей, которые потеряли своих бойцов. В нашей памяти – своим мужеством, отвагой, любовью к Родине, которая всегда помнит своих Героев. Известные и неизвестные – наши воины отдали жизнь ради будущего, ради следующих поколений. Наша задача – помнить всех защитников Отечества, быть достойными своих предков, преданно служить интересам страны и делать все, чтобы Россия оставалась непобедимой, процветающей державой", – приводит пресс-служба слова Паслера.
Отмечается, что на проспекте Победы в память о погибших воинах возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь". Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.
Памятные мероприятия проходят в этот день по всей области.
День Неизвестного Солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена федеральным законом, подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.
Глава Оренбургской области Денис Паслер. - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке
28 ноября, 15:52
 
Оренбургская областьОренбургРоссияМоскваДенис ПаслерДень Неизвестного СолдатаОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала