Память Неизвестного Солдата почтили в Оренбурге
В Оренбурге в память о погибших воинах возложили цветы к мемориалу
Цветы и лампада . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У мемориала "Вечный огонь" в Оренбурге состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В нем приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, члены правительства региона, руководители администрации Оренбурга, депутаты Заксобрания области и Оренбургского городского Совета, военнослужащие, представители силовых структур, духовенства, ветераны воинской службы, юнармейцы и молодогвардейцы.
"День Неизвестного Солдата — это увековечение памяти всех воинов нашей страны, которые безвестно пали на полях сражений. Их имена не забыты – они остаются в памяти семей, которые потеряли своих бойцов. В нашей памяти – своим мужеством, отвагой, любовью к Родине, которая всегда помнит своих Героев. Известные и неизвестные – наши воины отдали жизнь ради будущего, ради следующих поколений. Наша задача – помнить всех защитников Отечества, быть достойными своих предков, преданно служить интересам страны и делать все, чтобы Россия оставалась непобедимой, процветающей державой", – приводит пресс-служба слова Паслера.
Отмечается, что на проспекте Победы в память о погибших воинах возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь". Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.
Памятные мероприятия проходят в этот день по всей области.
День Неизвестного Солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена федеральным законом, подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.
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