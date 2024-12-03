https://ria.ru/20241203/pamyat-1987119706.html

В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата

В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата - РИА Новости, 03.12.2024

В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата

В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:30

2024-12-03T16:30

2024-12-03T16:30

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россия

ленинградское шоссе

великая отечественная война (1941-1945)

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СКАДОВСК, 3 дек — РИА Новости. В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости. Здесь прошёл патриотический митинг у Вечного огня, сотрудники администрации и представители общественных организаций навестили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им памятные подарки. "Каждый год около 20 тысяч останков находят поисковые организации. И только 5% из этого числа - известно имя защитника", — заявил председатель совета депутатов Скадовского округа Андрей Шуляк. Глава Скадовского округа Александр Дудка напомнил, что военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают дело павших героев. "Я преклоняю голову перед каждым солдатом, который сегодня на линии боевого соприкосновения отстаивает историю Российской Федерации, отстаивает наше мнение, наше право жить в нашей стране, на нашей земле", — сказал он. В России День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.

https://ria.ru/20241203/soldaty-1986833689.html

https://ria.ru/20240622/raskopki-1954690322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, ленинградское шоссе, великая отечественная война (1941-1945)