https://ria.ru/20241203/pamyat-1987119706.html
В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата
В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата - РИА Новости, 03.12.2024
В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата
В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:30
2024-12-03T16:30
2024-12-03T16:30
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СКАДОВСК, 3 дек — РИА Новости. В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости. Здесь прошёл патриотический митинг у Вечного огня, сотрудники администрации и представители общественных организаций навестили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им памятные подарки. "Каждый год около 20 тысяч останков находят поисковые организации. И только 5% из этого числа - известно имя защитника", — заявил председатель совета депутатов Скадовского округа Андрей Шуляк. Глава Скадовского округа Александр Дудка напомнил, что военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают дело павших героев. "Я преклоняю голову перед каждым солдатом, который сегодня на линии боевого соприкосновения отстаивает историю Российской Федерации, отстаивает наше мнение, наше право жить в нашей стране, на нашей земле", — сказал он. В России День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.
https://ria.ru/20241203/soldaty-1986833689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, ленинградское шоссе, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Москва, Россия, Ленинградское шоссе, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата
В Скадовском округе Херсонской области в День неизвестного солдата прошел митинг
СКАДОВСК, 3 дек — РИА Новости. В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости.
Здесь прошёл патриотический митинг у Вечного огня, сотрудники администрации и представители общественных организаций навестили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им памятные подарки.
"Каждый год около 20 тысяч останков находят поисковые организации. И только 5% из этого числа - известно имя защитника", — заявил председатель совета депутатов Скадовского округа Андрей Шуляк.
Глава Скадовского округа Александр Дудка напомнил, что военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают дело павших героев. "Я преклоняю голову перед каждым солдатом, который сегодня на линии боевого соприкосновения отстаивает историю Российской Федерации, отстаивает наше мнение, наше право жить в нашей стране, на нашей земле", — сказал он.
В России
День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой
прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.