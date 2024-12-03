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В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата - РИА Новости, 03.12.2024
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16:30 03.12.2024
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В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата
В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата - РИА Новости, 03.12.2024
В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата
В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:30
2024-12-03T16:30
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СКАДОВСК, 3 дек — РИА Новости. В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости. Здесь прошёл патриотический митинг у Вечного огня, сотрудники администрации и представители общественных организаций навестили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им памятные подарки. "Каждый год около 20 тысяч останков находят поисковые организации. И только 5% из этого числа - известно имя защитника", — заявил председатель совета депутатов Скадовского округа Андрей Шуляк. Глава Скадовского округа Александр Дудка напомнил, что военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают дело павших героев. "Я преклоняю голову перед каждым солдатом, который сегодня на линии боевого соприкосновения отстаивает историю Российской Федерации, отстаивает наше мнение, наше право жить в нашей стране, на нашей земле", — сказал он. В России День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.
https://ria.ru/20241203/soldaty-1986833689.html
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общество, москва, россия, ленинградское шоссе, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Москва, Россия, Ленинградское шоссе, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню неизвестного солдата

В Скадовском округе Херсонской области в День неизвестного солдата прошел митинг

© Александр Дудка/TelegramВозложение цветов у Вечного огня в День неизвестного солдата в Скадовском округе Херсонской области
Возложение цветов у Вечного огня в День неизвестного солдата в Скадовском округе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Александр Дудка/Telegram
Возложение цветов у Вечного огня в День неизвестного солдата в Скадовском округе Херсонской области
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СКАДОВСК, 3 дек — РИА Новости. В Скадовском округе Херсонской области прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, передаёт корреспондент РИА Новости.
Здесь прошёл патриотический митинг у Вечного огня, сотрудники администрации и представители общественных организаций навестили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им памятные подарки.
Профилактика Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
День неизвестного солдата в России
Вчера, 00:37
"Каждый год около 20 тысяч останков находят поисковые организации. И только 5% из этого числа - известно имя защитника", — заявил председатель совета депутатов Скадовского округа Андрей Шуляк.
Глава Скадовского округа Александр Дудка напомнил, что военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают дело павших героев. "Я преклоняю голову перед каждым солдатом, который сегодня на линии боевого соприкосновения отстаивает историю Российской Федерации, отстаивает наше мнение, наше право жить в нашей стране, на нашей земле", — сказал он.
В России День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.
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