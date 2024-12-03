https://ria.ru/20241203/overbuking-1987093583.html

Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге

Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге - РИА Новости, 03.12.2024

Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге

Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:33

2024-12-03T14:33

2024-12-03T16:25

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айрат гибатдинов

роман старовойт

аэрофлот

общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора Айрата Гибатдинова, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. <...> Организована работа по поиску взаимоприемлемого решения и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров, в том числе устанавливающих размер компенсаций", — говорится в тексте. Как отметил Потешкин, авиакомпания "Аэрофлот" уже предложила концепцию изменений Воздушного кодекса по этой проблеме: необходимо предоставить пассажирам право заключать с перевозчиком договор на условиях овербукинга, по которому в случае изменений, они смогут получить компенсацию. Помимо этого, предлагается: Эта концепция сейчас прорабатывается Минтрансом, резюмировал замглавы ведомства. В середине ноября сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение в Министерство транспорта с предложением определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах и ввести запрет на подобные действия. Он также выступил за увеличение штрафов за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за их задержку. По мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность ввести прямые компенсации пострадавшим от овербукинга в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.

https://ria.ru/20240720/puteshestviya-1960344281.html

https://ria.ru/20241130/aeroflot-1986614109.html

https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, айрат гибатдинов, роман старовойт, аэрофлот, общество