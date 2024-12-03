Рейтинг@Mail.ru
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 03.12.2024 (обновлено: 16:25 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/overbuking-1987093583.html
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге - РИА Новости, 03.12.2024
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге
Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:33
2024-12-03T16:25
россия
айрат гибатдинов
роман старовойт
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155726/46/1557264631_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_ab6abc6b633e423999a7b255ce51fa44.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора Айрата Гибатдинова, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. &lt;...&gt; Организована работа по поиску взаимоприемлемого решения и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров, в том числе устанавливающих размер компенсаций", — говорится в тексте. Как отметил Потешкин, авиакомпания "Аэрофлот" уже предложила концепцию изменений Воздушного кодекса по этой проблеме: необходимо предоставить пассажирам право заключать с перевозчиком договор на условиях овербукинга, по которому в случае изменений, они смогут получить компенсацию. Помимо этого, предлагается: Эта концепция сейчас прорабатывается Минтрансом, резюмировал замглавы ведомства. В середине ноября сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение в Министерство транспорта с предложением определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах и ввести запрет на подобные действия. Он также выступил за увеличение штрафов за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за их задержку. По мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность ввести прямые компенсации пострадавшим от овербукинга в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.
https://ria.ru/20240720/puteshestviya-1960344281.html
https://ria.ru/20241130/aeroflot-1986614109.html
https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155726/46/1557264631_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ead367f71b3bbdced9767bcd6de9771b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, айрат гибатдинов, роман старовойт, аэрофлот, общество
Россия, Айрат Гибатдинов, Роман Старовойт, Аэрофлот, Общество
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге

Потешкин: Минтранс обсуждает возможность компенсаций пассажирам при овербукинге

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора Айрата Гибатдинова, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. <...> Организована работа по поиску взаимоприемлемого решения и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров, в том числе устанавливающих размер компенсаций", — говорится в тексте.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Названы причины, по которым туристы пропускают рейсы чаще всего
20 июля, 05:35
Как отметил Потешкин, авиакомпания "Аэрофлот" уже предложила концепцию изменений Воздушного кодекса по этой проблеме: необходимо предоставить пассажирам право заключать с перевозчиком договор на условиях овербукинга, по которому в случае изменений, они смогут получить компенсацию.
Помимо этого, предлагается:
  • установить порядок изменений условий договора перевозки, включая информирование об этом пассажиров;
  • получать согласие или отказ пассажира от предложения изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в таких случаях;
  • установить порядок возврата стоимости билета.
Эта концепция сейчас прорабатывается Минтрансом, резюмировал замглавы ведомства.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"
30 ноября, 11:28
В середине ноября сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение в Министерство транспорта с предложением определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах и ввести запрет на подобные действия. Он также выступил за увеличение штрафов за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за их задержку.
По мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность ввести прямые компенсации пострадавшим от овербукинга в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Чем больше выгода, тем выше риск": как вернуть деньги за авиабилет
15 февраля, 08:00
 
РоссияАйрат ГибатдиновРоман СтаровойтАэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала