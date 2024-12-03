https://ria.ru/20241203/overbuking-1987093583.html
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге - РИА Новости, 03.12.2024
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге
Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:33
2024-12-03T14:33
2024-12-03T16:25
россия
айрат гибатдинов
роман старовойт
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155726/46/1557264631_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_ab6abc6b633e423999a7b255ce51fa44.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора Айрата Гибатдинова, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. <...> Организована работа по поиску взаимоприемлемого решения и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров, в том числе устанавливающих размер компенсаций", — говорится в тексте. Как отметил Потешкин, авиакомпания "Аэрофлот" уже предложила концепцию изменений Воздушного кодекса по этой проблеме: необходимо предоставить пассажирам право заключать с перевозчиком договор на условиях овербукинга, по которому в случае изменений, они смогут получить компенсацию. Помимо этого, предлагается: Эта концепция сейчас прорабатывается Минтрансом, резюмировал замглавы ведомства. В середине ноября сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение в Министерство транспорта с предложением определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах и ввести запрет на подобные действия. Он также выступил за увеличение штрафов за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за их задержку. По мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность ввести прямые компенсации пострадавшим от овербукинга в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.
https://ria.ru/20240720/puteshestviya-1960344281.html
https://ria.ru/20241130/aeroflot-1986614109.html
https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155726/46/1557264631_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ead367f71b3bbdced9767bcd6de9771b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, айрат гибатдинов, роман старовойт, аэрофлот, общество
Россия, Айрат Гибатдинов, Роман Старовойт, Аэрофлот, Общество
Минтранс обсуждает защиту прав авиапассажиров при овербукинге
Потешкин: Минтранс обсуждает возможность компенсаций пассажирам при овербукинге
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минтранс допустил изменения законодательства для защиты прав пассажиров при овербукинге, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин в письме на имя сенатора Айрата Гибатдинова, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. <...> Организована работа по поиску взаимоприемлемого решения и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров, в том числе устанавливающих размер компенсаций", — говорится в тексте.
Как отметил Потешкин, авиакомпания "Аэрофлот
" уже предложила концепцию изменений Воздушного кодекса по этой проблеме: необходимо предоставить пассажирам право заключать с перевозчиком договор на условиях овербукинга, по которому в случае изменений, они смогут получить компенсацию.
Помимо этого, предлагается:
- установить порядок изменений условий договора перевозки, включая информирование об этом пассажиров;
- получать согласие или отказ пассажира от предложения изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в таких случаях;
- установить порядок возврата стоимости билета.
Эта концепция сейчас прорабатывается Минтрансом, резюмировал замглавы ведомства.
В середине ноября сенатор Айрат Гибатдинов
направил обращение в Министерство транспорта с предложением определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах и ввести запрет на подобные действия. Он также выступил за увеличение штрафов за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за их задержку.
По мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность ввести прямые компенсации пострадавшим от овербукинга в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.