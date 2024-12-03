https://ria.ru/20241203/oreshnik-1987113138.html

"Орешник" глубоко впечатлил Британию, заявили в посольстве

"Орешник" глубоко впечатлил Британию, заявили в посольстве - РИА Новости, 03.12.2024

"Орешник" глубоко впечатлил Британию, заявили в посольстве

Применение новейшей российско ракеты "Орешник" глубоко впечатлило британское общество, несмотря на заявления официальных лиц в Лондоне, пытающихся сохранять... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:48

2024-12-03T15:48

2024-12-03T15:48

в мире

россия

украина

лондон

андрей келин

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Применение новейшей российско ракеты "Орешник" глубоко впечатлило британское общество, несмотря на заявления официальных лиц в Лондоне, пытающихся сохранять спокойствие, заявил посол России в Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин. "Британское общество оказалось глубоко под впечатлением от применения "Орешника". Официальные лица пытаются посылать сигналы, что не были сильно впечатлены, так называемые успокаивающие сигналы… Но это не сработало: эксперты и СМИ начали публиковать, я бы сказал, тревожные мнения", - сказал он в эфире телеканала RT. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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в мире, россия, украина, лондон, андрей келин, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"