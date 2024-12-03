https://ria.ru/20241203/oreshnik-1986997144.html
Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона
Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона - РИА Новости, 03.12.2024
Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона
Новейшая российская ракета средней дальности "Орешник" способна долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил РИА... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:04
2024-12-03T04:04
2024-12-03T04:04
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госдума рф
безопасность
ракета "орешник"
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новейшая российская ракета средней дальности "Орешник" способна долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "На Западе явно хорошо услышали и поняли послание, оформленное российским президентом в виде ракеты "Орешник", которая до Лондона долетает в какие-то 15 минут", - сказал Журавлев. По его словам, об этом сроке должны помнить все здравомыслящие британцы, которых их правительство сознательно затягивает в ядерное противостояние, продолжая поставлять оружие Украине и разрешая ей бить дальнобойным оружием по российским объектам. "В нынешней ситуации я бы рекомендовал всем странам, которые так или иначе имеют отношение к конфликту, проверить свои подземные бункеры, чтобы быть уверенными в том, что они функционируют. Сидя в бункерах, они, возможно, наконец, выберут достойные власти, способные нормально мыслить и строить с Россией конструктивные отношения, а не пытаться диктовать свои условия", - отметил депутат. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241202/matvienko-1986792014.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985274740.html
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РИА Новости
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россия, лондон, украина, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Лондон, Украина, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона
Депутат Журавлев: ракета "Орешник" способна долететь до Лондона за 15 минут