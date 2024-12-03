https://ria.ru/20241203/oreshnik-1986997144.html

Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона

Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона - РИА Новости, 03.12.2024

Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона

Новейшая российская ракета средней дальности "Орешник" способна долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:04

2024-12-03T04:04

2024-12-03T04:04

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лондон

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алексей журавлев

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госдума рф

безопасность

ракета "орешник"

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новейшая российская ракета средней дальности "Орешник" способна долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "На Западе явно хорошо услышали и поняли послание, оформленное российским президентом в виде ракеты "Орешник", которая до Лондона долетает в какие-то 15 минут", - сказал Журавлев. По его словам, об этом сроке должны помнить все здравомыслящие британцы, которых их правительство сознательно затягивает в ядерное противостояние, продолжая поставлять оружие Украине и разрешая ей бить дальнобойным оружием по российским объектам. "В нынешней ситуации я бы рекомендовал всем странам, которые так или иначе имеют отношение к конфликту, проверить свои подземные бункеры, чтобы быть уверенными в том, что они функционируют. Сидя в бункерах, они, возможно, наконец, выберут достойные власти, способные нормально мыслить и строить с Россией конструктивные отношения, а не пытаться диктовать свои условия", - отметил депутат. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241202/matvienko-1986792014.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985274740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, лондон, украина, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"