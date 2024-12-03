Президент Ирана призвал Сирию подать жалобу в Совет Безопасности ООН
Президент Ирана Пезешкиан призвал Сирию обратиться в СБ ООН
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телеинтервью на центральном канале республики порекомендовал сирийскому правительству направить обращение в Совет Безопасности ООН на фоне эскалации террористической активности в Алеппо и Идлибе.
В ближайшее время состоится встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой будут обсуждены важные вопросы, касающиеся текущих событий в Сирии.
"Действия террористов идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН... Сирия должна подать жалобу в Совет Безопасности, а страны, поддерживающие террористов, должны быть осуждены", - приводит слова Пезешкиана официальный Telegram-канал президента Ирана.
Ранее Глава МИД Ирана Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии провел визиты в ряде стран Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка.