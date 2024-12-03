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Президент Ирана призвал Сирию подать жалобу в Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 03.12.2024
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15:47 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/oon-1987104077.html
Президент Ирана призвал Сирию подать жалобу в Совет Безопасности ООН
Президент Ирана призвал Сирию подать жалобу в Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 03.12.2024
Президент Ирана призвал Сирию подать жалобу в Совет Безопасности ООН
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телеинтервью на центральном канале республики порекомендовал сирийскому правительству направить обращение в Совет... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:47
2024-12-03T15:47
в мире
справки
сирия
иран
алеппо
масуд пезешкиан
башар асад
оон
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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телеинтервью на центральном канале республики порекомендовал сирийскому правительству направить обращение в Совет Безопасности ООН на фоне эскалации террористической активности в Алеппо и Идлибе. В ближайшее время состоится встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой будут обсуждены важные вопросы, касающиеся текущих событий в Сирии. "Действия террористов идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН... Сирия должна подать жалобу в Совет Безопасности, а страны, поддерживающие террористов, должны быть осуждены", - приводит слова Пезешкиана официальный Telegram-канал президента Ирана. Ранее Глава МИД Ирана Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии провел визиты в ряде стран Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка.
https://ria.ru/20241202/terrorist-1986944542.html
https://ria.ru/20241203/siriya-1987031192.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
сирия
иран
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в мире, справки, сирия, иран, алеппо, масуд пезешкиан, башар асад, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Справки, Сирия, Иран, Алеппо, Масуд Пезешкиан, Башар Асад, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Президент Ирана призвал Сирию подать жалобу в Совет Безопасности ООН

Президент Ирана Пезешкиан призвал Сирию обратиться в СБ ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телеинтервью на центральном канале республики порекомендовал сирийскому правительству направить обращение в Совет Безопасности ООН на фоне эскалации террористической активности в Алеппо и Идлибе.
В ближайшее время состоится встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой будут обсуждены важные вопросы, касающиеся текущих событий в Сирии.
Террористы в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ
2 декабря, 19:22
"Действия террористов идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН... Сирия должна подать жалобу в Совет Безопасности, а страны, поддерживающие террористов, должны быть осуждены", - приводит слова Пезешкиана официальный Telegram-канал президента Ирана.
Ранее Глава МИД Ирана Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии провел визиты в ряде стран Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Самолет сирийских ВВС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме
Вчера, 10:41
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка.
Уничтоженный военный автомобиль террористов в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов, включая наемников
2 декабря, 13:25
 
В миреСправкиСирияИранАлеппоМасуд ПезешкианБашар АсадООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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