https://ria.ru/20241203/oon-1987090354.html

В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы

В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы - РИА Новости, 03.12.2024

В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс на брифинге в Женеве ушел от ответа на вопрос РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:13

2024-12-03T14:13

2024-12-03T14:13

в мире

алеппо

россия

хама (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

геннадий гатилов

обострение ситуации в сирии — 2024

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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс на брифинге в Женеве ушел от ответа на вопрос РИА Новости о террористическом характере запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившей ряд районов в Сирии. "Мы не хотим вдаваться в политические соображения относительно того, кто, с кем и зачем воюет в Сирии. Мы говорим только о гуманитарных вопросах", - ответил он на вопрос, считает ли УВКПЧ бывшее отделение "Аль-Каиды"* в Сирии террористическим, совершающим нападения на суверенную территорию Сирии. Тем не менее УВКПЧ ООН всегда занимало критическую позицию в отношении России в конфликте на Украине, даже когда речь шла о гуманитарных вопросах. Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241203/siriya-1987056265.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1987074275.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

алеппо

россия

хама (мухафаза)

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в мире, алеппо, россия, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, геннадий гатилов, обострение ситуации в сирии — 2024