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В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы - РИА Новости, 03.12.2024
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14:13 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/oon-1987090354.html
В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы
В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы - РИА Новости, 03.12.2024
В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс на брифинге в Женеве ушел от ответа на вопрос РИА... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:13
2024-12-03T14:13
в мире
алеппо
россия
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
геннадий гатилов
обострение ситуации в сирии — 2024
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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс на брифинге в Женеве ушел от ответа на вопрос РИА Новости о террористическом характере запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившей ряд районов в Сирии. "Мы не хотим вдаваться в политические соображения относительно того, кто, с кем и зачем воюет в Сирии. Мы говорим только о гуманитарных вопросах", - ответил он на вопрос, считает ли УВКПЧ бывшее отделение "Аль-Каиды"* в Сирии террористическим, совершающим нападения на суверенную территорию Сирии. Тем не менее УВКПЧ ООН всегда занимало критическую позицию в отношении России в конфликте на Украине, даже когда речь шла о гуманитарных вопросах. Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241203/siriya-1987056265.html
https://ria.ru/20241203/siriya-1987074275.html
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алеппо
россия
хама (мухафаза)
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в мире, алеппо, россия, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, геннадий гатилов, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Россия, Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Геннадий Гатилов, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ООН ушли от ответа о группировке, захватившей сирийские районы

УВКПЧ ООН ушло от ответа о группировке, захватившей сирийские районы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс на брифинге в Женеве ушел от ответа на вопрос РИА Новости о террористическом характере запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившей ряд районов в Сирии.
"Мы не хотим вдаваться в политические соображения относительно того, кто, с кем и зачем воюет в Сирии. Мы говорим только о гуманитарных вопросах", - ответил он на вопрос, считает ли УВКПЧ бывшее отделение "Аль-Каиды"* в Сирии террористическим, совершающим нападения на суверенную территорию Сирии.
Уничтожение самолетами ВВС Сирии пункта управления боевиков в районе Хан-Шейхуна - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Вчера, 11:50
Тем не менее УВКПЧ ООН всегда занимало критическую позицию в отношении России в конфликте на Украине, даже когда речь шла о гуманитарных вопросах.
Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском
Вчера, 12:49
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне
Вчера, 02:43
 
В миреАлеппоРоссияХама (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииГеннадий ГатиловОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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