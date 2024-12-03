Рейтинг@Mail.ru
Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ochevidets-1987005013.html
Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей
Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей - РИА Новости, 03.12.2024
Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей
Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Андрей Новицкий рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ обстреливали из лесопосадок мирных граждан,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:55
2024-12-03T06:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963193_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_ec79faa4b8af765ccc93172225b48d88.jpg
КУРСК, 3 дек – РИА Новости. Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Андрей Новицкий рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ обстреливали из лесопосадок мирных граждан, когда те пытались покинуть населенный пункт. По словам Андрея Новицкого, он выехал из Суджи в начале августа, когда обстрелы со стороны Украины усилились. "Трупы, мины, все остальное, на выезде прям все это было, люди валялись мертвые, расстрелянные. Нам повезло, что мы выехали... объезжали трупы, мины, обстреливали из посадок нас. Бог вытянул нас, можно сказать", - рассказал Новицкий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 37 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html
https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963193_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ca20860ec3b8b358a91b9638ac6b9201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей

Житель Курской области: ВСУ обстреливали мирных жителей из лесопосадок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 дек – РИА Новости. Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Андрей Новицкий рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ обстреливали из лесопосадок мирных граждан, когда те пытались покинуть населенный пункт.
По словам Андрея Новицкого, он выехал из Суджи в начале августа, когда обстрелы со стороны Украины усилились.
Житель Мартыновки: ВСУ стреляли из танков по домам в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец
15 августа, 03:10
"Трупы, мины, все остальное, на выезде прям все это было, люди валялись мертвые, расстрелянные. Нам повезло, что мы выехали... объезжали трупы, мины, обстреливали из посадок нас. Бог вытянул нас, можно сказать", - рассказал Новицкий.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 37 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Курской области рассказали, как ВСУ хотели прикрыться "живым щитом"
4 сентября, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала