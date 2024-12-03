Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей
Житель Курской области: ВСУ обстреливали мирных жителей из лесопосадок
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 3 дек – РИА Новости. Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Андрей Новицкий рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ обстреливали из лесопосадок мирных граждан, когда те пытались покинуть населенный пункт.
"Трупы, мины, все остальное, на выезде прям все это было, люди валялись мертвые, расстрелянные. Нам повезло, что мы выехали... объезжали трупы, мины, обстреливали из посадок нас. Бог вытянул нас, можно сказать", - рассказал Новицкий.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 37 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.