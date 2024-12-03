https://ria.ru/20241203/ochevidets-1987005013.html

Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей

Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей - РИА Новости, 03.12.2024

Житель Курской области рассказал, как ВСУ обстреливали мирных жителей

Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Андрей Новицкий рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ обстреливали из лесопосадок мирных граждан,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:55

2024-12-03T06:55

2024-12-03T06:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 3 дек – РИА Новости. Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Андрей Новицкий рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ обстреливали из лесопосадок мирных граждан, когда те пытались покинуть населенный пункт. По словам Андрея Новицкого, он выехал из Суджи в начале августа, когда обстрелы со стороны Украины усилились. "Трупы, мины, все остальное, на выезде прям все это было, люди валялись мертвые, расстрелянные. Нам повезло, что мы выехали... объезжали трупы, мины, обстреливали из посадок нас. Бог вытянул нас, можно сказать", - рассказал Новицкий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 37 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html

https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html

россия

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность