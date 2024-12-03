https://ria.ru/20241203/obstanovka-1986880508.html

"Их прислали из Франции". Что задумал Сырский

"Их прислали из Франции". Что задумал Сырский - РИА Новости, 03.12.2024

"Их прислали из Франции". Что задумал Сырский

Специальная военная операция вступила в зимнюю фазу. Раскисшие от распутицы грунты подморозило — это позволяет технике передвигаться по бездорожью. Лесополосы... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

курахово

донецкая народная республика

покровск

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Специальная военная операция вступила в зимнюю фазу. Раскисшие от распутицы грунты подморозило — это позволяет технике передвигаться по бездорожью. Лесополосы сбросили "зеленку" и уже не являются надежным укрытием от дронов. Применение самих БПЛА осложняется низкой температурой воздуха, при которой быстрее разряжаются аккумуляторы. Российская армия по-прежнему владеет инициативой на большинстве направлений, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Сражение за городаНаибольшие успехи у российских войск пока в ДНР. За лето и осень продвинулись далеко на запад, вышли на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово. На некоторых участках передовые части приблизились к административным границам бывшей Донецкой области.Сейчас наиболее ожесточенные бои — в районе Курахова (довоенное население — 18 тысяч). Группировки "Центр" и "Юг" планомерно и методично берут город в клещи, чтобы по угледарскому и авдеевскому сценарию вынудить вэсэушников отступить через узкий коридор на запад. У них еще есть такая возможность, но счет идет буквально на дни. Российские подразделения уже закрепились у Старых Тернов на западном берегу Кураховского водохранилища и находятся всего в трех километрах к северу от Дачного. Через этот населенный пункт проходит дорога в сторону Запорожской области. Если ее перерезать, гарнизон города организованно отойти уже не сможет.На Курахово наступают сразу с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения достигли окраин города. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее готовятся закрыть котел двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Константинопольского на север. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские войска в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка и Успеновка.Западнее российские части готовятся к штурму Великой Новоселки. Этот поселок на границе ДНР и Запорожской области — важный транспортный и логистический узел для ВСУ. На него наступают с востока от Шахтерского и Золотой Нивы, с севера — от Раздольного и Нового Комара, с юга — от Урожайного и Старомайорского. Потеря этого населенного пункта сильно помешает ВСУ маневрировать на Южнодонецком и Запорожском направлениях.Крепким орешком по-прежнему остается Красноармейск (Покровск, прежнее население — 60 тысяч), через который из Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки ВСУ. Киев перебрасывает в город подкрепления. Российские войска не торопятся атаковать его в лоб, пытаются обойти с юга в районе Желтого, Новопустынки и Новотроицкого. Очевидно, как и Курахово, берут в клещи.Форсировать ОсколВ Часовом Яре продолжаются тяжелые уличные бои у огнеупорного завода. Противника постепенно выбивают с позиций. Войска и здесь не спешат, работают в тесном взаимодействии с авиацией, уничтожающей фугасными авиабомбами все выявленные разведкой цели. Такая тактика в феврале этого года помогла освободить сильно укрепленную Авдеевку.В Дзержинске (Торецке), по данным украинских ресурсов, российские подразделения значительно продвинулись в высотной застройке в центре. Этот город тоже окружают, оставляя противнику лишь один коридор для отступления — на Константиновку. Штурмовики закрепились в Щербиновке — поселке городского типа на восточной окраине Дзержинска. Когда этот населенный пункт окончательно освободят, крышка "котла" захлопнется.Константиновка, образующая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы, — видимо, следующая цель. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Киеву Северск.Есть успехи и на Купянском направлении. Штурмовики в двух местах форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу, в нескольких километрах к северу от Купянска. В самом городе ведут бои передовые подразделения группировки "Запад". Противник явно не собирается его сдавать. На стороне ВСУ — география. Российские военные вынуждены под огнем форсировать реку, что в условиях массированного применения дронов крайне непросто.Элитная бригадаВ Курской области группировка войск "Север" действует в районе Новоивановки, Дарьина и Плехова, есть продвижение в лесопосадках возле Мартыновки. Противник контратакует с бронетехникой, в том числе немецкими "Леопардами", несет потери. Особую роль в уничтожении "брони" играют ударные БПЛА "Иноходец", ранее применявшиеся в СВО лишь эпизодически. Впрочем, о значимых изменениях линии боевого соприкосновения за последние дни не сообщалось.Не исключено, что уже в декабре ВСУ начнут новое наступление на один из приграничных российских регионов — или же ударят все в ту же Курскую область. Как пишут западные СМИ, Киеву очень важно до инаугурации Дональда Трампа показать способность проводить крупные общевойсковые операции. От такой "демонстрации" зависит, продолжат ли США помогать киевскому режиму.Очень вероятно, что ВСУ бросят в бой одну из своих самых элитных бригад — 155-ю механизированную, прибывшую на Украину после трехмесячной подготовки в Польше и Франции. Об этом сообщает Forbes. Она была сформирована в мае. Поначалу существовала скорее на бумаге, однако в сентябре 2300 вэсэушников вылетели во Францию, где ими занялись 1500 французских армейских инструкторов. В то же время несколько сотен солдат из танкового батальона 155-й механизированной бригады тренировались в Польше.Французы оснастили 155-ю бригаду самоходными гаубицами Caesar, машинами разведки AMX-10RC и тяжелыми минометами. Поляки передали 31 танк Leopard 2A4. Разумеется, соединение максимально экипировано БПЛА различных типов и средствами для борьбы с ними. Конечно, одна бригада, даже с самым современным оружием, на фронте такой протяженности вряд ли что-то изменит. Но для "пиар-наступления", которые так любит Зеленский, вполне подойдет.

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986837207.html

https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html

курахово

донецкая народная республика

покровск

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, курахово, донецкая народная республика, покровск, дональд трамп, вооруженные силы украины