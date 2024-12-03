https://ria.ru/20241203/obse-1987007421.html
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ - РИА Новости, 03.12.2024
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ
Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:34
2024-12-03T07:34
2024-12-03T07:34
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/80/1497028088_0:48:1801:1061_1920x0_80_0_0_a86751fbd98c08314a89105707cc0f20.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была приглашена, заявили РИА Новости осведомленные источники. Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия планирует принять участие в мероприятии. "Приглашение было направлено... и российская сторона ранее указывала, что прибудет... Если есть приглашение, разумеется, логично, что он (самолет с российской делегацией - ред.) сможет приземлиться на Мальте", - утверждают источники агентства.
https://ria.ru/20241007/obse-1976676665.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/80/1497028088_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_5fd1363803c67512549b40f2f0b0ad40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ
Борт российской делегации в СМИД ОБСЕ сможет сесть на Мальте
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была приглашена, заявили РИА Новости осведомленные источники.
Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия
планирует принять участие в мероприятии.
"Приглашение было направлено... и российская сторона ранее указывала, что прибудет... Если есть приглашение, разумеется, логично, что он (самолет с российской делегацией - ред.) сможет приземлиться на Мальте", - утверждают источники агентства.