Рейтинг@Mail.ru
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/obse-1987007421.html
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ - РИА Новости, 03.12.2024
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ
Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:34
2024-12-03T07:34
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/80/1497028088_0:48:1801:1061_1920x0_80_0_0_a86751fbd98c08314a89105707cc0f20.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была приглашена, заявили РИА Новости осведомленные источники. Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия планирует принять участие в мероприятии. "Приглашение было направлено... и российская сторона ранее указывала, что прибудет... Если есть приглашение, разумеется, логично, что он (самолет с российской делегацией - ред.) сможет приземлиться на Мальте", - утверждают источники агентства.
https://ria.ru/20241007/obse-1976676665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/80/1497028088_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_5fd1363803c67512549b40f2f0b0ad40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия
В мире, Россия
Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ

Борт российской делегации в СМИД ОБСЕ сможет сесть на Мальте

CC BY 2.0 / Boris Kasimov / VallettaСтолица Мальты Валлетта
Столица Мальты Валлетта - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
CC BY 2.0 / Boris Kasimov / Valletta
Столица Мальты Валлетта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была приглашена, заявили РИА Новости осведомленные источники.
Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия планирует принять участие в мероприятии.
"Приглашение было направлено... и российская сторона ранее указывала, что прибудет... Если есть приглашение, разумеется, логично, что он (самолет с российской делегацией - ред.) сможет приземлиться на Мальте", - утверждают источники агентства.
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ
7 октября, 07:09
 
В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала