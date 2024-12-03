https://ria.ru/20241203/obse-1987007421.html

Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ

Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ - РИА Новости, 03.12.2024

Российская делегации сможет принять участие в совете глав МИД членов ОБСЕ

Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:34

2024-12-03T07:34

2024-12-03T07:34

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россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ, куда Москва была приглашена, заявили РИА Новости осведомленные источники. Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия планирует принять участие в мероприятии. "Приглашение было направлено... и российская сторона ранее указывала, что прибудет... Если есть приглашение, разумеется, логично, что он (самолет с российской делегацией - ред.) сможет приземлиться на Мальте", - утверждают источники агентства.

https://ria.ru/20241007/obse-1976676665.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия