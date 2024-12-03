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НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" - РИА Новости, 03.12.2024
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14:08 03.12.2024 (обновлено: 15:19 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/nra-1987089837.html
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|"
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" - РИА Новости, 03.12.2024
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|"
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:08
2024-12-03T15:19
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба Агентства.   Рейтинг обусловлен высокими показателями рентабельности и операционной эффективности, сильными рыночными позициями, обширной клиентской базой и активной интеграцией в бизнес-процессы основного акционера. Также в сообщении агентства отмечается хорошее качество активов и высокая вероятность получения поддержки со стороны государства как конечного бенефициара.   Активы-нетто банка по состоянию на 01.10.2024 год составляют 839,6 миллиарда рублей, капитал – 112 миллиардов рублей, прибыль за девять месяцев 2024 года – 22,3 миллиарда рублей (прибыль по итогам 2023 года – 16,6 миллиарда рублей).   Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Союза машиностроителей России, Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия"), Национальной финансовой ассоциации, Российского национального комитета Международной торговой палаты – ICC Russia, Российско-Китайского делового совета, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Российской Национальной Ассоциации Участников Финансовых Коммуникаций (Росфинком), Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (также является членом 24 региональных отделений ТПП РФ), отмечается на сайте НРА.   Банк специализируется на финансировании и обслуживании ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей российской промышленности, авиации и автопрома, участвует в реализации мер государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики.   Структура владения прозрачна: акционерами являются государственная Корпорация и компании, входящие в Корпорацию.   Сеть подразделений состоит из головного офиса, расположенного в Москве, пяти филиалов, одного зарубежного представительства, 24 дополнительных офисов, а также 11 удаленных точек обслуживания, и охватывает основные крупные города России, заключили в агентстве.
https://ria.ru/20241202/issledovanie-1986862764.html
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353
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россия, москва, новикомбанк, международная торговая палата
Россия, Москва, Новикомбанк, Международная торговая палата
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|"

НРА подтвердило рейтинг АО "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru, прогноз "стабильный"

© Фото : пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК"Логотип Новикомбанка
Логотип Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Логотип Новикомбанка
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба Агентства.
  Рейтинг обусловлен высокими показателями рентабельности и операционной эффективности, сильными рыночными позициями, обширной клиентской базой и активной интеграцией в бизнес-процессы основного акционера. Также в сообщении агентства отмечается хорошее качество активов и высокая вероятность получения поддержки со стороны государства как конечного бенефициара.
Итоги исследования инвестпривлекательности регионов России подвели в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Итоги исследования инвестпривлекательности регионов России подвели в Москве
2 декабря, 13:59
  Активы-нетто банка по состоянию на 01.10.2024 год составляют 839,6 миллиарда рублей, капитал – 112 миллиардов рублей, прибыль за девять месяцев 2024 года – 22,3 миллиарда рублей (прибыль по итогам 2023 года – 16,6 миллиарда рублей).
  Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Союза машиностроителей России, Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия"), Национальной финансовой ассоциации, Российского национального комитета Международной торговой палаты – ICC Russia, Российско-Китайского делового совета, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Российской Национальной Ассоциации Участников Финансовых Коммуникаций (Росфинком), Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (также является членом 24 региональных отделений ТПП РФ), отмечается на сайте НРА.
  Банк специализируется на финансировании и обслуживании ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей российской промышленности, авиации и автопрома, участвует в реализации мер государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики.
  Структура владения прозрачна: акционерами являются государственная Корпорация и компании, входящие в Корпорацию.
  Сеть подразделений состоит из головного офиса, расположенного в Москве, пяти филиалов, одного зарубежного представительства, 24 дополнительных офисов, а также 11 удаленных точек обслуживания, и охватывает основные крупные города России, заключили в агентстве.
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