https://ria.ru/20241203/nra-1987089837.html

НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|"

НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" - РИА Новости, 03.12.2024

НРА подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|"

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:08

2024-12-03T14:08

2024-12-03T15:19

россия

москва

новикомбанк

международная торговая палата

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987105198_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_6f0c273c5b16465a8bc37ca0120e1597.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне "AA|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба Агентства. Рейтинг обусловлен высокими показателями рентабельности и операционной эффективности, сильными рыночными позициями, обширной клиентской базой и активной интеграцией в бизнес-процессы основного акционера. Также в сообщении агентства отмечается хорошее качество активов и высокая вероятность получения поддержки со стороны государства как конечного бенефициара. Активы-нетто банка по состоянию на 01.10.2024 год составляют 839,6 миллиарда рублей, капитал – 112 миллиардов рублей, прибыль за девять месяцев 2024 года – 22,3 миллиарда рублей (прибыль по итогам 2023 года – 16,6 миллиарда рублей). Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Союза машиностроителей России, Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия"), Национальной финансовой ассоциации, Российского национального комитета Международной торговой палаты – ICC Russia, Российско-Китайского делового совета, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Российской Национальной Ассоциации Участников Финансовых Коммуникаций (Росфинком), Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (также является членом 24 региональных отделений ТПП РФ), отмечается на сайте НРА. Банк специализируется на финансировании и обслуживании ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей российской промышленности, авиации и автопрома, участвует в реализации мер государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики. Структура владения прозрачна: акционерами являются государственная Корпорация и компании, входящие в Корпорацию. Сеть подразделений состоит из головного офиса, расположенного в Москве, пяти филиалов, одного зарубежного представительства, 24 дополнительных офисов, а также 11 удаленных точек обслуживания, и охватывает основные крупные города России, заключили в агентстве.

https://ria.ru/20241202/issledovanie-1986862764.html

https://ria.ru/20241129/akra-1986568876.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, новикомбанк, международная торговая палата