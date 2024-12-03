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Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти - РИА Новости, 03.12.2024
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23:09 03.12.2024 (обновлено: 23:37 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/neft-1987204864.html
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти - РИА Новости, 03.12.2024
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти
Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:09
2024-12-03T23:37
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков."Спрос на транспортное топливо со стороны крупнейшего в мире покупателя сырой нефти начинает снижаться, что положит конец многолетнему периоду, когда государство (Китай — Прим. ред.) было основным драйвером роста спроса на потребленияе нефти", — говорится в материале.Эксперты связывают такие тренды с активным переходом населения КНР на электрокары. По их прогнозам, "ни один рынок не способен заместить китайский спрос", который в прошлом году составил 41 процент от мирового потребления нефти.Как следует из доклада "Росконгресса", Китай стал бесспорным лидером в сегменте электромобилей: в 2023 году каждый третий новый автомобиль в Китае был электрическим, а в целом на эту страну пришлось 60 процентов мировых продаж электромобилей.
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китай, в мире
Китай, В мире
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти

Reuters: Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.
"Спрос на транспортное топливо со стороны крупнейшего в мире покупателя сырой нефти начинает снижаться, что положит конец многолетнему периоду, когда государство (Китай — Прим. ред.) было основным драйвером роста спроса на потребленияе нефти", — говорится в материале.
Эксперты связывают такие тренды с активным переходом населения КНР на электрокары. По их прогнозам, "ни один рынок не способен заместить китайский спрос", который в прошлом году составил 41 процент от мирового потребления нефти.
Как следует из доклада "Росконгресса", Китай стал бесспорным лидером в сегменте электромобилей: в 2023 году каждый третий новый автомобиль в Китае был электрическим, а в целом на эту страну пришлось 60 процентов мировых продаж электромобилей.
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