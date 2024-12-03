https://ria.ru/20241203/neft-1987204864.html
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти - РИА Новости, 03.12.2024
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти
Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:09
2024-12-03T23:09
2024-12-03T23:37
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109380_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_81a1e6ea07eb58c6e789bd68dc01be02.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков."Спрос на транспортное топливо со стороны крупнейшего в мире покупателя сырой нефти начинает снижаться, что положит конец многолетнему периоду, когда государство (Китай — Прим. ред.) было основным драйвером роста спроса на потребленияе нефти", — говорится в материале.Эксперты связывают такие тренды с активным переходом населения КНР на электрокары. По их прогнозам, "ни один рынок не способен заместить китайский спрос", который в прошлом году составил 41 процент от мирового потребления нефти.Как следует из доклада "Росконгресса", Китай стал бесспорным лидером в сегменте электромобилей: в 2023 году каждый третий новый автомобиль в Китае был электрическим, а в целом на эту страну пришлось 60 процентов мировых продаж электромобилей.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109380_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7143d5db3b1b7e22e382aa71896caa84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти
Reuters: Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть