https://ria.ru/20241203/neft-1987204864.html

Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти

Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти - РИА Новости, 03.12.2024

Аналитики сделали тревожный прогноз по нефти

Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:09

2024-12-03T23:09

2024-12-03T23:37

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109380_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_81a1e6ea07eb58c6e789bd68dc01be02.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков."Спрос на транспортное топливо со стороны крупнейшего в мире покупателя сырой нефти начинает снижаться, что положит конец многолетнему периоду, когда государство (Китай — Прим. ред.) было основным драйвером роста спроса на потребленияе нефти", — говорится в материале.Эксперты связывают такие тренды с активным переходом населения КНР на электрокары. По их прогнозам, "ни один рынок не способен заместить китайский спрос", который в прошлом году составил 41 процент от мирового потребления нефти.Как следует из доклада "Росконгресса", Китай стал бесспорным лидером в сегменте электромобилей: в 2023 году каждый третий новый автомобиль в Китае был электрическим, а в целом на эту страну пришлось 60 процентов мировых продаж электромобилей.

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, в мире