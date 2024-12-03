Рейтинг@Mail.ru
В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/nauka-1986882749.html
В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных
В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных - РИА Новости, 03.12.2024
В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных
Атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта создают ученые НГУ. Разработка поможет ветеринарам в диагностике и разработке... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:00
2024-12-03T08:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
россия
новосибирский государственный университет
ветеринария
биология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986892215_0:185:3076:1915_1920x0_80_0_0_eeb1b3c6e2c27d206bde1592ab4ea3bf.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта создают ученые НГУ. Разработка поможет ветеринарам в диагностике и разработке новых лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Искусственный интеллект активно используют в медицине для анализа томографических данных, но в ветеринарии его применение пока остается ограниченным, отметил руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Каныгин."Этот метод уже широко используется в клинической медицине, но в ветеринарии он все еще недостаточно развит. Применение искусственного интеллекта для анализа томографических снимков животных позволит автоматизировать процесс диагностики, значительно снизив зависимость от человеческого фактора", — рассказал он.Для решения этой задачи ученые Новосибирского государственного университета собирают и анализируют томографические снимки, полученные в ходе доклинических исследований. На основе этих данных будет создан атлас нормальных и патологических состояний, который станет обучающим материалом для искусственного интеллекта.В планах исследователей — применение искусственного интеллекта в разработке методов нейтронозахватной терапии для лечения онкологических заболеваний. Он будет использоваться для подбора более эффективных препаратов, применяемых в ходе терапии.В настоящее время ученые проводят эксперименты с использованием наночастиц оксида кремния, комбинированных с контрастным веществом. Исследователи вводят эти препараты вводятся лабораторным крысам, после чего выполняют компьютерные томограммы. При обработке результатов используют искусственный интеллект для получения новых данных.Исследования проводятся в рамках стратегического проекта Новосибирского государственного университета "Радиационные технологии будущего" программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20241030/nauka-1980716208.html
https://ria.ru/20241022/nauka-1978804959.html
https://ria.ru/20241125/nauka-1985210997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986892215_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_308c2165e4c15326b8cac674a0af002b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, российские инновации, россия, новосибирский государственный университет, ветеринария, биология, медицина, качество жизни
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Россия, Новосибирский государственный университет, Ветеринария, биология, Медицина, Качество жизни

В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных

© Getty Images / HalfpointВетеринар
Ветеринар - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Getty Images / Halfpoint
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта создают ученые НГУ. Разработка поможет ветеринарам в диагностике и разработке новых лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Искусственный интеллект активно используют в медицине для анализа томографических данных, но в ветеринарии его применение пока остается ограниченным, отметил руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Каныгин.
Cинхротрон - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В России спроектировали "ясли синхротронистов"
30 октября, 03:00
«
"Этот метод уже широко используется в клинической медицине, но в ветеринарии он все еще недостаточно развит. Применение искусственного интеллекта для анализа томографических снимков животных позволит автоматизировать процесс диагностики, значительно снизив зависимость от человеческого фактора", — рассказал он.
Для решения этой задачи ученые Новосибирского государственного университета собирают и анализируют томографические снимки, полученные в ходе доклинических исследований. На основе этих данных будет создан атлас нормальных и патологических состояний, который станет обучающим материалом для искусственного интеллекта.
Запуск нового молочного бренда «Семейное дело» от братьев Чебурашкиных - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Фейсконтроль для Буренок. Ученые обучили нейросеть распознавать морды коров
22 октября, 07:00
В планах исследователей — применение искусственного интеллекта в разработке методов нейтронозахватной терапии для лечения онкологических заболеваний. Он будет использоваться для подбора более эффективных препаратов, применяемых в ходе терапии.
В настоящее время ученые проводят эксперименты с использованием наночастиц оксида кремния, комбинированных с контрастным веществом. Исследователи вводят эти препараты вводятся лабораторным крысам, после чего выполняют компьютерные томограммы. При обработке результатов используют искусственный интеллект для получения новых данных.
Мышь в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
"Запах близкого". Ученые изучают влияние запахов на опухоль мозга
25 ноября, 09:00
Исследования проводятся в рамках стратегического проекта Новосибирского государственного университета "Радиационные технологии будущего" программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииРоссияНовосибирский государственный университетВетеринариябиологияМедицинаКачество жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала