https://ria.ru/20241203/nauka-1986882749.html

В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных

В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных - РИА Новости, 03.12.2024

В России учат искусственный интеллект определять патологии у животных

Атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта создают ученые НГУ. Разработка поможет ветеринарам в диагностике и разработке... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:00

наука

наука

университетская наука

российские инновации

россия

новосибирский государственный университет

ветеринария

биология

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта создают ученые НГУ. Разработка поможет ветеринарам в диагностике и разработке новых лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Искусственный интеллект активно используют в медицине для анализа томографических данных, но в ветеринарии его применение пока остается ограниченным, отметил руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Каныгин."Этот метод уже широко используется в клинической медицине, но в ветеринарии он все еще недостаточно развит. Применение искусственного интеллекта для анализа томографических снимков животных позволит автоматизировать процесс диагностики, значительно снизив зависимость от человеческого фактора", — рассказал он.Для решения этой задачи ученые Новосибирского государственного университета собирают и анализируют томографические снимки, полученные в ходе доклинических исследований. На основе этих данных будет создан атлас нормальных и патологических состояний, который станет обучающим материалом для искусственного интеллекта.В планах исследователей — применение искусственного интеллекта в разработке методов нейтронозахватной терапии для лечения онкологических заболеваний. Он будет использоваться для подбора более эффективных препаратов, применяемых в ходе терапии.В настоящее время ученые проводят эксперименты с использованием наночастиц оксида кремния, комбинированных с контрастным веществом. Исследователи вводят эти препараты вводятся лабораторным крысам, после чего выполняют компьютерные томограммы. При обработке результатов используют искусственный интеллект для получения новых данных.Исследования проводятся в рамках стратегического проекта Новосибирского государственного университета "Радиационные технологии будущего" программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20241030/nauka-1980716208.html

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наука, университетская наука, российские инновации, россия, новосибирский государственный университет, ветеринария, биология, медицина, качество жизни