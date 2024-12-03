https://ria.ru/20241203/nauka-1986872137.html

В Калининграде создали материал для электроники, отталкивающий воду

В Калининграде создали материал для электроники, отталкивающий воду - РИА Новости, 03.12.2024

В Калининграде создали материал для электроники, отталкивающий воду

Новый водоотталкивающий материал для создания электроники, работающей в условиях повышенной влажности, разработали ученые БФУ и НИТУ МИСИС в составе научной... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:00

2024-12-03T09:00

2024-12-03T09:00

наука

наука

университетская наука

технологии

калининград

италия

иммануил кант

балтийский федеральный университет

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новый водоотталкивающий материал для создания электроники, работающей в условиях повышенной влажности, разработали ученые БФУ и НИТУ МИСИС в составе научной группы. Статья опубликована в Journal of Composites Science.Современная наука стремится создавать новые материалы с уникальным сочетанием свойств, способные решать широкий круг задач, рассказали исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.Специалисты БФУ и НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Италии разработали такой материал. Он одновременно магнитен и гидрофобен, то есть отталкивает воду. Достичь этого удалось благодаря использованию наночастиц феррита висмута, которые при добавлении в специальную полимерную матрицу (поливинилиденфторид) придают ей водоотталкивающие свойства."Благодаря ферриту висмута поверхность становится более шероховатой и пористой, что и обуславливает ее гидрофобные свойства", — рассказала директор НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ Валерия Родионова.По ее словам, такой материал может быть использован для создания новых магнитных датчиков. Благодаря своей водоотталкивающей способности, такие датчики будут полезны для разработки устройств памяти и магнитных сенсоров, устойчивых к воздействию влаги."Созданный материал обладает не только магнитными, но и фотоэлектрическими свойствами, что позволяет рассматривать его для создания датчиков, способных генерировать электрический ток при воздействии солнечного света", — прокомментировал лаборант-исследователь НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ Денис Петрухин.Исследования по разработке полимерных композитов с использованием феррита висмута ведутся многими учеными. Однако специалисты БФУ предложили новый подход к созданию функциональных композитов, основанный на точном контроле гидрофобных свойств поверхности. Кроме того, исследование ученых университета отличается более широким набором инструментальных измерений, что может быть полезно другим специалистам, работающими с композитами аналогичного состава.На данном этапе перед учеными БФУ стоит задача улучшения воспроизводимости синтеза феррита висмута, что позволит масштабировать производство материалов с заданными свойствами.

https://ria.ru/20241129/nauka-1986302943.html

https://ria.ru/20231209/nauka-1914657471.html

https://ria.ru/20241118/nauka-1983145296.html

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наука, университетская наука, технологии, калининград, италия, иммануил кант, балтийский федеральный университет, мисис, россия