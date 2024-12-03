https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html

Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству

Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству - РИА Новости, 03.12.2024

Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству

Национальные проекты в области технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где России критически важно обрести независимость от внешних технологий и РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:46

2024-12-03T14:46

2024-12-03T14:46

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальные проекты в области технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где России критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию по вопросам технологического лидерства. "Успех в развитии этого направления зависит от эффективной реализации мер по наполнению отраслей экономики современными разработками, инновациями, что расширяет выбор качественных отечественных товаров для людей и в целом позволяет укрепить суверенитет России в условиях беспрецедентных санкций. Восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что среди них - новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт. Среди других значимых сфер – медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности, а также сектор гражданских беспилотных авиационных систем. Мишустин добавил, что запуск новых национальных проектов запланирован на январь. "Каркас дальнейшей работы по обеспечению технологического лидерства уже практически сформирован. Определены его основные компоненты. Предстоит увязать их в рамках единого плана по достижению национальных целей, который сейчас формируется", - добавил премьер.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html

https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин