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Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству - РИА Новости, 03.12.2024
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14:46 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html
Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству
Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству - РИА Новости, 03.12.2024
Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству
Национальные проекты в области технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где России критически важно обрести независимость от внешних технологий и РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:46
2024-12-03T14:46
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальные проекты в области технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где России критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию по вопросам технологического лидерства. "Успех в развитии этого направления зависит от эффективной реализации мер по наполнению отраслей экономики современными разработками, инновациями, что расширяет выбор качественных отечественных товаров для людей и в целом позволяет укрепить суверенитет России в условиях беспрецедентных санкций. Восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что среди них - новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт. Среди других значимых сфер – медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности, а также сектор гражданских беспилотных авиационных систем. Мишустин добавил, что запуск новых национальных проектов запланирован на январь. "Каркас дальнейшей работы по обеспечению технологического лидерства уже практически сформирован. Определены его основные компоненты. Предстоит увязать их в рамках единого плана по достижению национальных целей, который сейчас формируется", - добавил премьер.
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству

Мишустин: нацпроекты по технологическому лидерству охватывают ключевые секторы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию Технологическое лидерство в Координационном центре правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальные проекты в области технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где России критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию по вопросам технологического лидерства.
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Он подчеркнул, что среди них - новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт. Среди других значимых сфер – медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности, а также сектор гражданских беспилотных авиационных систем.
Мишустин добавил, что запуск новых национальных проектов запланирован на январь.
"Каркас дальнейшей работы по обеспечению технологического лидерства уже практически сформирован. Определены его основные компоненты. Предстоит увязать их в рамках единого плана по достижению национальных целей, который сейчас формируется", - добавил премьер.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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