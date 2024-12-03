https://ria.ru/20241203/nato-1987188562.html

Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины

Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины - РИА Новости, 03.12.2024

Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны укреплять ПВО Украины и наращивать другую военную помощь. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:18

2024-12-03T20:18

2024-12-03T20:18

в мире

украина

россия

брюссель

марк рютте

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны укреплять ПВО Украины и наращивать другую военную помощь. "Союзники - на вашей стороне. Нам необходимо сделать несколько вещей: обеспечить защиту энергетической инфраструктуры… необходимо также сделать больше для противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить вашу страну с точки зрения ПВО. Также необходимо обеспечить требуемую военную помощь", - сказал он в совместном обращении с главой МИД Украины Андреем Сибигой перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241114/ryutte-1983637063.html

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в мире, украина, россия, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато