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Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/nato-1987188562.html
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины - РИА Новости, 03.12.2024
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны укреплять ПВО Украины и наращивать другую военную помощь. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:18
2024-12-03T20:18
в мире
украина
россия
брюссель
марк рютте
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны укреплять ПВО Украины и наращивать другую военную помощь. "Союзники - на вашей стороне. Нам необходимо сделать несколько вещей: обеспечить защиту энергетической инфраструктуры… необходимо также сделать больше для противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить вашу страну с точки зрения ПВО. Также необходимо обеспечить требуемую военную помощь", - сказал он в совместном обращении с главой МИД Украины Андреем Сибигой перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241114/ryutte-1983637063.html
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в мире, украина, россия, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины

Генсек НАТО Рютте призвал укреплять ПВО Украины и наращивать военную помощь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны укреплять ПВО Украины и наращивать другую военную помощь.
"Союзники - на вашей стороне. Нам необходимо сделать несколько вещей: обеспечить защиту энергетической инфраструктуры… необходимо также сделать больше для противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить вашу страну с точки зрения ПВО. Также необходимо обеспечить требуемую военную помощь", - сказал он в совместном обращении с главой МИД Украины Андреем Сибигой перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции в Польше. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБрюссельМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
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