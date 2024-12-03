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МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину

МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину - РИА Новости, 03.12.2024

МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выступил против идеи отправки военных НАТО на территорию Украины и заявил о необходимости продолжать оказывать материальную РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:53

2024-12-03T18:53

2024-12-03T18:53

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выступил против идеи отправки военных НАТО на территорию Украины и заявил о необходимости продолжать оказывать материальную помощь Киеву. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что в Европе начали обсуждать возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине. "Есть риск, что мы этим начнем настоящий массовый пожар, который будет только разрастаться… Ужасно, что все продолжается так, но до настоящего момента мы справлялись с тем, чтобы это не была война НАТО против России", - заявил Беттель, прибыв на встречу министров иностранных дел стран альянса в Брюссель. "Развертывание наземных войск означает войну", - сказал Беттель, отвечая на вопрос журналистов о возможности отправки европейских военных на Украину для обеспечения прекращения огня. Кроме того, он выразил надежду, что размер материальной помощи не сократится с приходом к власти в США Дональда Трампа, потому что в противном случае это повлечет за собой "эффект домино" - другие страны последуют примеру Вашингтона. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html

https://ria.ru/20241125/italiya-1985670365.html

https://ria.ru/20241202/nato-1986969509.html

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украина, россия, франция, ксавье беттель, дональд трамп, владимир путин, нато, в мире