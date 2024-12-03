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МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/nato-1987165718.html
МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину
МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину - РИА Новости, 03.12.2024
МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выступил против идеи отправки военных НАТО на территорию Украины и заявил о необходимости продолжать оказывать материальную РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:53
2024-12-03T18:53
украина
россия
франция
ксавье беттель
дональд трамп
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выступил против идеи отправки военных НАТО на территорию Украины и заявил о необходимости продолжать оказывать материальную помощь Киеву. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что в Европе начали обсуждать возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине. "Есть риск, что мы этим начнем настоящий массовый пожар, который будет только разрастаться… Ужасно, что все продолжается так, но до настоящего момента мы справлялись с тем, чтобы это не была война НАТО против России", - заявил Беттель, прибыв на встречу министров иностранных дел стран альянса в Брюссель. "Развертывание наземных войск означает войну", - сказал Беттель, отвечая на вопрос журналистов о возможности отправки европейских военных на Украину для обеспечения прекращения огня. Кроме того, он выразил надежду, что размер материальной помощи не сократится с приходом к власти в США Дональда Трампа, потому что в противном случае это повлечет за собой "эффект домино" - другие страны последуют примеру Вашингтона. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html
https://ria.ru/20241125/italiya-1985670365.html
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украина, россия, франция, ксавье беттель, дональд трамп, владимир путин, нато, в мире
Украина, Россия, Франция, Ксавье Беттель, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине
МИД Люксембурга выступил против отправки военных НАТО на Украину

Глава МИД Люксембурга Беттель выступил против отправки военных НАТО на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выступил против идеи отправки военных НАТО на территорию Украины и заявил о необходимости продолжать оказывать материальную помощь Киеву.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что в Европе начали обсуждать возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине.
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"Есть риск, что мы этим начнем настоящий массовый пожар, который будет только разрастаться… Ужасно, что все продолжается так, но до настоящего момента мы справлялись с тем, чтобы это не была война НАТО против России", - заявил Беттель, прибыв на встречу министров иностранных дел стран альянса в Брюссель.
"Развертывание наземных войск означает войну", - сказал Беттель, отвечая на вопрос журналистов о возможности отправки европейских военных на Украину для обеспечения прекращения огня.
Кроме того, он выразил надежду, что размер материальной помощи не сократится с приходом к власти в США Дональда Трампа, потому что в противном случае это повлечет за собой "эффект домино" - другие страны последуют примеру Вашингтона.
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ
2 декабря, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияКсавье БеттельДональд ТрампВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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