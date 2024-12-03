https://ria.ru/20241203/nato-1987077560.html

Рютте назвал цель НАТО в отношении Украины

Рютте назвал цель НАТО в отношении Украины - РИА Новости, 03.12.2024

Рютте назвал цель НАТО в отношении Украины

НАТО намерена обеспечить Украине "наиболее благоприятную позицию" на мирных переговорах, заявил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:09

2024-12-03T13:09

2024-12-03T13:29

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. НАТО намерена обеспечить Украине "наиболее благоприятную позицию" на мирных переговорах, заявил генсек организации Марк Рютте. "Не нужно обсуждать шаг за шагом нашу помощь, нужно делать все, чтобы Украина имела сильные позиции для начала переговоров. Мы обсудим в ближайшие два дня, как сделать так, чтобы Украина, в случае решения о начале переговоров, смогла вести их с сильной позиции. Для этого Украине нужно больше военной помощи", - заявил он перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав МИД НАТО. По словам Рютте, такая помощь должна, прежде всего, заключаться в наращивании военных поставок и подготовки военных. Он также напомнил традиционную позицию альянса о том, что решение о начале переговоров с Россией должна принимать сама Украина.

https://ria.ru/20241203/ukraina-1987076510.html

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в мире, украина, брюссель, россия, марк рютте, нато