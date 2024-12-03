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Рютте рассказал, что будут обсуждать главы МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 03.12.2024
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12:44 03.12.2024 (обновлено: 13:06 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/nato-1987073338.html
Рютте рассказал, что будут обсуждать главы МИД стран НАТО в Брюсселе
Рютте рассказал, что будут обсуждать главы МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 03.12.2024
Рютте рассказал, что будут обсуждать главы МИД стран НАТО в Брюсселе
Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе, заявил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:44
2024-12-03T13:06
в мире
брюссель
нато
украина
россия
киев
сергей лавров
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе, заявил генсек организации Марк Рютте."Я считаю, что нам необходимо сконцентрироваться, и мы сконцентрируем свое внимания в ближайшие два дня на том, что необходимо сейчас, а именно – на обеспечение поставок на Украину военной помощи. Это критически важно для них", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, собираются ли министры иностранных дел блока обсуждать 3-4 декабря приглашение Киева в НАТО.Рютте также добавил, что альянс уже высказывался о приглашении и членстве Украины, "процесс сближения Украины с НАТО идет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В Кремле ранее заявили, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987052802.html
https://ria.ru/20241203/peskov-1987061332.html
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в мире, брюссель, нато, украина, россия, киев, сергей лавров, марк рютте
В мире, Брюссель, НАТО, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Марк Рютте
Рютте рассказал, что будут обсуждать главы МИД стран НАТО в Брюсселе

Рютте заявил, что в Брюсселе главы МИД стран НАТО будут обсуждать помощь Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Я считаю, что нам необходимо сконцентрироваться, и мы сконцентрируем свое внимания в ближайшие два дня на том, что необходимо сейчас, а именно – на обеспечение поставок на Украину военной помощи. Это критически важно для них", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, собираются ли министры иностранных дел блока обсуждать 3-4 декабря приглашение Киева в НАТО.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Украина отказалась от альтернативных членству в НАТО гарантий
Вчера, 11:37
Рютте также добавил, что альянс уже высказывался о приглашении и членстве Украины, "процесс сближения Украины с НАТО идет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле ранее заявили, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Песков оценил возможность полноправного членства Украины в НАТО
Вчера, 12:08
 
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