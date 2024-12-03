Рютте рассказал, что будут обсуждать главы МИД стран НАТО в Брюсселе
Рютте заявил, что в Брюсселе главы МИД стран НАТО будут обсуждать помощь Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Я считаю, что нам необходимо сконцентрироваться, и мы сконцентрируем свое внимания в ближайшие два дня на том, что необходимо сейчас, а именно – на обеспечение поставок на Украину военной помощи. Это критически важно для них", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, собираются ли министры иностранных дел блока обсуждать 3-4 декабря приглашение Киева в НАТО.
Рютте также добавил, что альянс уже высказывался о приглашении и членстве Украины, "процесс сближения Украины с НАТО идет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле ранее заявили, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.