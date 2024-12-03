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В НАТО заявили о беспокойстве из-за политики Трампа в отношении альянса - РИА Новости, 03.12.2024
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12:15 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/nato-1987062550.html
В НАТО заявили о беспокойстве из-за политики Трампа в отношении альянса
В НАТО заявили о беспокойстве из-за политики Трампа в отношении альянса - РИА Новости, 03.12.2024
В НАТО заявили о беспокойстве из-за политики Трампа в отношении альянса
Парламентарии стран НАТО обеспокоены политикой, которую Дональд Трамп будет проводить по отношению к альянсу после своего возвращения в Белый дом, заявила в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:15
2024-12-03T12:15
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Парламентарии стран НАТО обеспокоены политикой, которую Дональд Трамп будет проводить по отношению к альянсу после своего возвращения в Белый дом, заявила в интервью швейцарской газете Tribune de Genève швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи стран НАТО. "Да, очевидно, потому что всем интересно, какой будет его внешняя политика. Будет ли она изоляционистской, как та, которую он защищает на экономическом уровне? Начнут ли США сворачивать свое политическое и военное участие? Или они хотят оставаться мировой регулирующей державой? Это большой вопрос", - ответила она на вопрос о том, ощущалось ли какое-либо беспокойство на ассамблеи. Де Куатро добавила, что угрозы Трампа покинуть Североатлантический альянс в случае, если европейцы не выделят 2% своего ВВП на оборону, являются "тревожным сигналом". Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2 % ВВП на оборону. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. -0-
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в мире, сша, дональд трамп, нато, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО, NBC
В НАТО заявили о беспокойстве из-за политики Трампа в отношении альянса

Депутат Де Куатро: НАТО обеспокоена политикой Трампа по отношению к альянсу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Парламентарии стран НАТО обеспокоены политикой, которую Дональд Трамп будет проводить по отношению к альянсу после своего возвращения в Белый дом, заявила в интервью швейцарской газете Tribune de Genève швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи стран НАТО.
"Да, очевидно, потому что всем интересно, какой будет его внешняя политика. Будет ли она изоляционистской, как та, которую он защищает на экономическом уровне? Начнут ли США сворачивать свое политическое и военное участие? Или они хотят оставаться мировой регулирующей державой? Это большой вопрос", - ответила она на вопрос о том, ощущалось ли какое-либо беспокойство на ассамблеи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
12 ноября, 15:52
Де Куатро добавила, что угрозы Трампа покинуть Североатлантический альянс в случае, если европейцы не выделят 2% своего ВВП на оборону, являются "тревожным сигналом".
Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2 % ВВП на оборону.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. -0-
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