https://ria.ru/20241203/nato-1987019130.html

В НАТО сделали заявление о приглашении Украины в альянс

В НАТО сделали заявление о приглашении Украины в альянс - РИА Новости, 03.12.2024

В НАТО сделали заявление о приглашении Украины в альянс

В НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы, передает агентство Reuters. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:28

2024-12-03T09:28

2024-12-03T16:06

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы, передает агентство Reuters. Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Согласно сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем. "На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", — отметил высокопоставленный дипломат из НАТО. Высокопоставленный американский чиновник указал на то, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров. По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации на Украине мобилизации. В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россиия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

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