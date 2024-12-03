Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга
Диетолог Стародубова: какао-порошок повышает настроение, улучшает работу мозга
© Pixabay / sharonangНапиток
© Pixabay / sharonang
Напиток. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, а также содержит минеральные вещества и витамины, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По словам врача, какао-порошок в своем составе содержит много ценных пищевых веществ.
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"В его составе содержатся минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо. Из витаминов - провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин. Кроме того, в этом продукте содержатся полифенолы – вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью, способствующие снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга", - рассказала Стародубова.
Собеседница агентства добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.
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