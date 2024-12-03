https://ria.ru/20241203/napitok-1986995006.html

Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга

Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга - РИА Новости, 03.12.2024

Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга

Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, помогает... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:22

2024-12-03T03:22

2024-12-03T03:41

общество

антонина стародубова

москва

диетолог

какао

здоровье

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, а также содержит минеральные вещества и витамины, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По словам врача, какао-порошок в своем составе содержит много ценных пищевых веществ. "В его составе содержатся минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо. Из витаминов - провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин. Кроме того, в этом продукте содержатся полифенолы – вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью, способствующие снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга", - рассказала Стародубова. Собеседница агентства добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.

https://ria.ru/20241110/dietolog-1982889231.html

https://ria.ru/20240630/nevrolog-1956396321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антонина стародубова, москва, диетолог, какао, здоровье