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Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга - РИА Новости, 03.12.2024
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03:22 03.12.2024 (обновлено: 03:41 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/napitok-1986995006.html
Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга
Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга - РИА Новости, 03.12.2024
Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга
Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, помогает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:22
2024-12-03T03:41
общество
антонина стародубова
москва
диетолог
какао
здоровье
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, а также содержит минеральные вещества и витамины, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По словам врача, какао-порошок в своем составе содержит много ценных пищевых веществ. "В его составе содержатся минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо. Из витаминов - провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин. Кроме того, в этом продукте содержатся полифенолы – вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью, способствующие снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга", - рассказала Стародубова. Собеседница агентства добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.
https://ria.ru/20241110/dietolog-1982889231.html
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общество, антонина стародубова, москва, диетолог, какао, здоровье
Общество, Антонина Стародубова, Москва, диетолог, какао, Здоровье
Главный диетолог Москвы назвала напиток для улучшения продуктивности мозга

Диетолог Стародубова: какао-порошок повышает настроение, улучшает работу мозга

© Pixabay / sharonangНапиток
Напиток - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Pixabay / sharonang
Напиток. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, а также содержит минеральные вещества и витамины, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По словам врача, какао-порошок в своем составе содержит много ценных пищевых веществ.
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"В его составе содержатся минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо. Из витаминов - провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин. Кроме того, в этом продукте содержатся полифенолы – вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью, способствующие снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга", - рассказала Стародубова.
Собеседница агентства добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.
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ОбществоАнтонина СтародубоваМосквадиетологкакаоЗдоровье
 
 
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