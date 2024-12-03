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СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.12.2024
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15:18 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/nalogi-1987105652.html
СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей
СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.12.2024
СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей
Российские следователи помогли возместить государству в 2024 году почти 87 миллиардов рублей по неуплаченным налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:18
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россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи помогли возместить государству в 2024 году почти 87 миллиардов рублей по неуплаченным налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Государству возмещено почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов", - сказали в ведомстве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей

СК помог возместить государству почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов

© iStock.com / alexialexРассчет налога
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / alexialex
Рассчет налога . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи помогли возместить государству в 2024 году почти 87 миллиардов рублей по неуплаченным налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Государству возмещено почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов", - сказали в ведомстве.
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