https://ria.ru/20241203/nalogi-1987105652.html

СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей

СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.12.2024

СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей

Российские следователи помогли возместить государству в 2024 году почти 87 миллиардов рублей по неуплаченным налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:18

2024-12-03T15:18

2024-12-03T15:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи помогли возместить государству в 2024 году почти 87 миллиардов рублей по неуплаченным налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Государству возмещено почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф)