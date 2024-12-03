https://ria.ru/20241203/naemnik-1987076009.html

В Курской области завели дело на грузинского наемника

В Курской области завели дело на грузинского наемника - РИА Новости, 03.12.2024

В Курской области завели дело на грузинского наемника

Уголовное дело о террористическом акте и наемничестве возбуждено в отношении грузинского наемника Лаши Чигладзе за преступления в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:02

2024-12-03T13:02

2024-12-03T13:56

происшествия

россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте и наемничестве возбуждено в отношении грузинского наемника Лаши Чигладзе за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Он подозревается (заочно) в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что Лаша Чигладзе долгое время обучает наемников, а также участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ на территории РФ. Так, Чигладзе и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ, в сентябре незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области. После вторжения они совершали преступления против мирного населения. "Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987001924.html

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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины