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Маск сделал неожиданное заявление о положении США - РИА Новости, 03.12.2024
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19:21 03.12.2024 (обновлено: 23:17 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/musk-1987181283.html
Маск сделал неожиданное заявление о положении США
Маск сделал неожиданное заявление о положении США - РИА Новости, 03.12.2024
Маск сделал неожиданное заявление о положении США
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил о риске банкротства США. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:21
2024-12-03T23:17
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джо байден
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил о риске банкротства США."Америка приближается к фактическому банкротству", — написал он.Так миллиардер прокомментировал прогноз о росте государственного долга США.В конце ноября американский Минфин сообщил, что государственный долг обновил исторический максимум, превысив отметку 36 триллионов долларов. По оценке Международного валютного фонда, к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7 процента ВВП, а к 2032-му — превысит 140 процентов. В МВФ предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов.Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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сша, илон маск, джо байден, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, в мире
США, Илон Маск, Джо Байден, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ, В мире
Маск сделал неожиданное заявление о положении США

Маск отреагировал на прогноз роста госдолга США заявлением о риске банкротства

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил о риске банкротства США.
"Америка приближается к фактическому банкротству", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Рубль упал, а хоронят доллар
2 декабря, 08:00
Так миллиардер прокомментировал прогноз о росте государственного долга США.
В конце ноября американский Минфин сообщил, что государственный долг обновил исторический максимум, превысив отметку 36 триллионов долларов. По оценке Международного валютного фонда, к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7 процента ВВП, а к 2032-му — превысит 140 процентов. В МВФ предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.
За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов.
Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.
В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"Предчувствуют неладное": ключевые кредиторы сбрасывают госдолг США
29 ноября, 08:00
 
СШАИлон МаскДжо БайденМинистерство финансов РФ (Минфин России)МВФВ мире
 
 
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