https://ria.ru/20241203/musk-1987181283.html

Маск сделал неожиданное заявление о положении США

Маск сделал неожиданное заявление о положении США - РИА Новости, 03.12.2024

Маск сделал неожиданное заявление о положении США

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил о риске банкротства США. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:21

2024-12-03T19:21

2024-12-03T23:17

сша

илон маск

джо байден

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил о риске банкротства США."Америка приближается к фактическому банкротству", — написал он.Так миллиардер прокомментировал прогноз о росте государственного долга США.В конце ноября американский Минфин сообщил, что государственный долг обновил исторический максимум, превысив отметку 36 триллионов долларов. По оценке Международного валютного фонда, к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7 процента ВВП, а к 2032-му — превысит 140 процентов. В МВФ предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов.Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, илон маск, джо байден, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, в мире